

حجيمي: نأمل خيرا في “ الدكتور محمد عيسى” عبّر جلول حجيمي المنسق الوطني للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، اليوم الأربعاء عن أمله من محمد عيسى وبمناقشة مطالبهم وفتح باب الحوار للوصول إلى حلول ملموسة. قال إن الهدوء



السكنات الهشة المدرجة ضمن عمليات الهدم غير معنية بالتسوية شدد والي ولاية تيسمسيلت ، صالح العفاني ، أمس، على ضرورة إنهاء تسوية ملفات المدرجة ضمن قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام خلال نهاية



موسى فقيه: جواز سفر موحد للأفارقة هذا العام كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد عن أن فكرة إطلاق جواز سفر موحد لكل الأفارقة باتت أقرب إلى الواقع مما يتخيل كثيرون. وقال فقيه



قيطوني: الجزائر تنوي تصدير الكهرباء إلى إسبانيا · حان الوقت لمجمع سونلغاز من أجل تطوير نشاطه في مجال التصدير أكد وزير الطاقة مصطفي قيطوني بالجزائر العاصمة أن هناك مفاوضات جارية بين الجزائر وإسبانيا



بورحلة لـ"الاتحاد": هدفنا إعطاء فرص التكوين والتأهيل للجميع تقربت جريدة "الاتحاد " في هذا العدد إلى مركز التكوين المهني الشهيدين دحمان مهني وبوهني ببلدية الكريمية بولاية الشلف وأجرينا هذا الحوار مع مديرة المركز بورحلة نادية ،وذلك على هامش الافتتاح للتسجيلات والأبواب المفتوحة الخاصة بدورة فيفري 2019 الذي شمل عدة محاور تخص التكوين المهني و الدخول الفعلي الخاص بدورة فيفري 2019 ونقاط أخرى .



راوية: المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي النمو الاقتصادي خارج المحروقات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي



راوية: المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي النمو الاقتصادي خارج المحروقات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي



الحكومة تحدّد صلاحيات وزير الداخلية حدّد مرسوم تنفيذي تحت رقم 18-331، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وينص المرسوم على أنه “يعد وزير



عرقاب: "سونلغاز" يعتزم استثمار نحو 2400 مليار دج في آفاق 2028 كشف الرئيس المدير العام "لسونلغاز"، محمد عرقاب، أمس،أن المجمع يعتزم مجمع استثمار مبلغ قدره 2.400 مليار دج في افاق 2028. وأوضح عرقاب في تصريح له على