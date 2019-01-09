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09/01/2019 11:49:00

حجيمي: نأمل خيرا في “ الدكتور محمد عيسى”


عبّر جلول حجيمي المنسق الوطني للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، اليوم الأربعاء عن أمله من محمد عيسى وبمناقشة مطالبهم وفتح باب الحوار للوصول إلى حلول ملموسة.

قال إن الهدوء عاد للقطاع بعد إعلان محمد عيسى نيته السماع للأئمة، ومناقشة 47 مطلبا رفعته النقابة لحد الآن. ونفى المتحدث أن يكون الإمام مصدر إزعاج أو محل فوضى كما أراد الكثير الترويج له، وأضاف أنهم رجال الإطفاء في كل الأزمات، وتهديدهم بتنظيم وقفة احتجاجية، ماهو إلا حق دستوري لأصحاب مطالب، يعرفون جيدا أين هي الخطوط الحمراء، التي من المستحيل أن يتجاوزوها مهما كانت الظروف. حجيمي أضاف أن مطالب الأئمة معقولة جدا، وعلى الدولة أن تولي مطالبهم اهتماما واسعا، وأن تأخذ كلامهم بحمل الجد

 

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حجيمي: نأمل خيرا في “ الدكتور محمد عيسى”

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