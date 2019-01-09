



شدد والي ولاية تيسمسيلت ، صالح العفاني ، أمس، على ضرورة إنهاء تسوية ملفات المدرجة ضمن قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام خلال نهاية مارس المقبل. وطالب العفاني خلال ترأسه للمجلس الولائي التنفيذي الذي خصص جدول أعماله لمناقشة ملف قطاع التعمير والهندسة المعمارية والبناء رؤساء الدوائر والبلديات إلى بذل مجهودات كبيرة لإنهاء تسوية الملفات المتبقية على مستوى بلديات الولاية ضمن قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية "على أقصى تقدير"، مؤكدا أن "السكنات الهشة المدرجة ضمن عمليات الهدم غير معنية بالتسوية في إطار الإجراء القانوني المذكور". ومن جهته كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ابوبكر سايح مصالح دائرات الولاية قد استقبلت ضمن القانون 08/15 إلى غاية نهاية السن المنصرمة 7862 ملفا سويت منها 3820 ملفا مضيفا بأن أكثر من 50 بالمائة من الملفات لم يتم تسويتها بعد والتي تحصي بلدية تيسمسيلت نصيبا "أكبر" منها، معلنا عن برمجة قريبا مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي يجمع بلديات تيسمسيلت وخميستي والعيون والذي من شأنه توفير جيوب عقارية إضافية موجهة للتعمير على مستوى هذه الجماعات المحلية. ولفت نفس المسؤول إلى وجود عدة عراقيل يواجهها التوسع العمراني بالمراكز الحضرية لبلديات الولاية ومنها الطابع الفلاحي الذي يغلب على بعض البلديات حيث أن معظم الأراضي المحيطة بالمدن هي أراضي فلاحية فضلا على كون بعض البلديات تقع وسط الأراضي التابعة للأملاك الغابية على غرار بلديتي بوقايد والأزهرية إلى جانب اعتراض المواطنين على مناطق التوسع العمراني أثناء التحقيق العمومي بسبب خلطهم بين التوسع ونزع الملكية بسبب نقص التوعية لديهم.

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