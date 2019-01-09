راوية: المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي





أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي النمو الاقتصادي خارج المحروقات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي من خلال استهداف اكبر للأسواق الخارجية. وأوضح راوية خلال مشاركته في يوم إعلامي حول أحكام قانون المالية 2019 و إثرها على المؤسسة بادرت بتنظيمه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أن هذا القانون يندرج في إطار مسار مالي يهدف إلى ترشيد النفقات و تعزيز مداخيل الميزانية باستهداف نمو بنسبة 2،3 % خارج مجال المحروقات، وأضاف:" مؤسساتنا ستعرف كيف ترفع التحدي على مستوى السوق المحلية و كذا السوق الخارجية من خلال السعي للحصول على حصص جديدة في السوق الدولية". وأشار الوزير إلى الجهد المالي المتزايد الذي خصص في ظرف 15 سنة أكثر من 30000 مليار دج للاستثمار في المنشآت القاعدية يوفر اليوم دعامة هيكلية تساعد على الانتاج و تقلص من الفوارق الجهوية، مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري وعلى الرغم من الظرف المالي الصعب "ما زال يحافظ على صلابته". ومن جانبه أعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر عن ارتياحه لأحكام القانون سيما تلك التي تشجع الانتاج المحلي و التصدير، معبرا عن عزم الصناعيين على رفع تحديات تنمية البلاد، مشيرا إلى دعم خيار الحكومة المتمثل في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من اجل تغطية ميزانيتها معبرا عن انشغاله بخصوص انخفاض قيمة الدينار و قيمة التحويلات الاجتماعية التي اعتبرها جد مرتفعة. أما مدير التشريع و التنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب كمال تواتي فقد قدم توضيحات للمتعاملين المشاركين حول الاحكام الجبائية لقون المالية 2019.و تتعلق هذه الاجراءات بتبني نظام القانون العام بالنسبة للمؤسسات الاجنبية و مطابقة الرسم على القيمة المضافة مع الضريبة على النشاط المهني و الاقتصاد في المصدر لـ5 % من المبالغ التي يقدمها دافعوا الضرائب باستعمال ارضية الكترونية دون أن يكونوا مسجلين في السجل التجاري فضلا عن تبسيط اجراءات النزاع و تصنيف اجراء التحقق من المطابقة.

2019 سنة التعميم المكثف لتكنولوجيا المعلومات للمديرية العامة للضرائب

ذكر المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أن قانون المالية 2019 لا يتضمن أي ضريبة جديدة، معلنا أن مديريته كانت على وشك الانتهاء من مسار تعميم تكنولوجيا الإعلام الآلي، مشيرا أن 2019 ستكون عاما للتعميم المكثف للإعلام الالي على مستوى المديرية العامة للضرائب"، وأضاف:" 22 مركزا للضرائب مربوطة حاليا بنظام الاعلام الالي الخاص بالإدارة و الذي اطلق عليه اسم "جبايتيك" في انتظار توسيع الارضية الرقمية لتضم خمسين مركزا على المدى القصير. اما مدير التشريع و التنظيم و الانظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك ابراهيم عبالو فقد قدم اهم الاجراءات الجمركية المتضمنة في قانون المالية 2019 سيما تلك المتعلقة بترقية الصادرات.و يتعلق الامر خاصة بتخصيص الرواق الأخضر لصادرات الخضر و الفواكه و منتجات اخرى قابلة للتلف و التي اصبحت تصاريحها تسلم في يوم واحد و الترخيص بتصدير المنتجات المحلية و التي لا تستفيد من اي دعم قبلي و انشاء هياكل و فضاءات مخصصة للتصدير و التخفيف من مراقبة السلع الاخرى و كذا انشاء "فرقة للتصدير" مكلفة خاصة بمراقبة السلع الموجهة للتصدير. وللتذكير أن تأطير الاقتصاد الكلي المتعلق بالسنة المالية 2019 يراهن على سعر بترول بـ 50 دولار للبرميل الواحد و نسبة نمو بـ 6،2 % و نسبة تصخم لا تتعدى 5ر4 % اما على الصعيد المالي فان القانون يتوقع تحقيق مداخيل تقدر بـ 6508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بتلك المسجلة في 2018 من بينها 2714 مليار دج من الجباية البترولية اما نفقات الميزانية فتقدر ب8557 مليار دج مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بتلك المسجلة في سنة 2018.

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