

راوية: المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي النمو الاقتصادي خارج المحروقات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي



راوية: المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي النمو الاقتصادي خارج المحروقات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي



الحكومة تحدّد صلاحيات وزير الداخلية حدّد مرسوم تنفيذي تحت رقم 18-331، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وينص المرسوم على أنه “يعد وزير



عرقاب: "سونلغاز" يعتزم استثمار نحو 2400 مليار دج في آفاق 2028 كشف الرئيس المدير العام "لسونلغاز"، محمد عرقاب، أمس،أن المجمع يعتزم مجمع استثمار مبلغ قدره 2.400 مليار دج في افاق 2028. وأوضح عرقاب في تصريح له على



بن غبريط تُغازل "التكتل النقابي" وتدعو للحوار · الوصاية ستشرع في الإستشارة والتفاوض هذا الخميس · التشكيك في أرقام معدلات التلاميذ السنوية موقف غير أخلاقي جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، دعوتها



مساهل في زيارة رسمية إلى البلدان الاسكندنافية اليوم سيقوم وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بزيارة رسمية إلى البلدان الاسكندنافية ستقوده أولا إلى كوبنهاغن يومي 9 و 10 جانفي 2019 ثم إلى هلسنكي



أويحيى مطلوب في البرلمان وصف النائب عن ولاية قسنطينة، لخضر بن خلاف، أمس، تصريحات وزير الرياضة محمد حطاب، بخصوص عميد أندية كرة القدم الجزائية، بأنه تصريح "غير مسؤول صادر



السفير الأمريكي يلتقي بن يونس استقبل رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس ، رفقة مدير ديوانه، ورئيس الكتلة البرلمانية سفير الولايات المتحدة الأمريكية ، "جون ب. ديزروشر " و



مساهل: الجزائر تجدد دعمها للمخطط الأممي في ليبيا تحادث وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس ، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الذي