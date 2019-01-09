عرقاب: "سونلغاز" يعتزم استثمار نحو 2400 مليار دج في آفاق 2028
كشف الرئيس المدير العام "لسونلغاز"، محمد عرقاب، أمس،أن المجمع يعتزم مجمع استثمار مبلغ قدره 2.400 مليار دج في افاق 2028. وأوضح عرقاب في تصريح له على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية - إطار مع المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية " آي جي آم " قائلا: "لقد سطرنا خطة للاستثمار تمتد لعشر سنوات حيث نعتزم تسخير نحو 2.400 مليار دينار في آفاق 2028 لتحقيق كل مشاريعنا الاستثمارية, منها 380 مليار دج للاستثمارات برسم عام 2019 ". و أضاف المسؤول الأول في مجمع سونلغاز أن البنك الوطني الجزائري منح للمجمع عدة قروض طويلة المدى مقرونة بالعديد من الامتيازات بغرض السماح لسونلغاز الاستمرار في تنفيذ مشاريعها في آفاق 2020، مشيرا أن كل المشاريع التي شرعت فيها الشركة جارية بدون صعوبات مضيفا" اننا نعتزم الاستمرار في سياستنا الاستثمارية"
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