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09/01/2019 10:42:00

بن غبريط تُغازل "التكتل النقابي" وتدعو للحوار


  • ·      الوصاية ستشرع في الإستشارة والتفاوض  هذا الخميس

  • ·      التشكيك في أرقام معدلات التلاميذ السنوية  موقف غير أخلاقي

جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط،  أمس، دعوتها للتكتل النقابي لأجل الحوار، بعد قراره الدخول في إضراب وطني بداية من يوم الـ 21 جانفي الجاري بحجة تجاهلها لمطالبهم التي تم رفعها في وقت سابقوأكدت بن غبريط، في ندوة صحفية على هامش تسليم مجمعات سكنية جاهزة رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النقابات للحوار بهدف حل مختلف المشاكل، مؤكدا أن الوصاية ستشرع في الإستشارة والتفاوض، يوم الخميس المقبل، مع النقابات التي تبدي استعدادها للحواروفي سياق آخر دعت وزير التربية وسائل الإعلام والشريك الاجتماعي بعدم التشكيك في أرقام المعدلات المقدمة من طرف وزارتها، مشيرة أن هذا التشكيك في أرقام معدلات التلاميذ السنوية ، هو موقف غير أخلاقي .مؤكدة على تقديم مدرسة ذات جودة وشفافية بالإعتماد على المنهجية"، وأضافت:" أنه تم تسجيل، أكبر ضغط مدرسي على المستوى الوطني بالجزائر شرق"، مؤكدة :"إن الضغط الكبير الذي تشهده العاصمة على مستوى المدارس، وخاصة بالجزائر شرق، صحبتها جملة الترحيل التي عرفتها العاصمة هذه السنة". وأكدت  الوزيرة أن ورقة المشاريع، أعطت الأولوية لبناء السكنات، وبعدها المرافق التربوية، موضحة أن جل الأحياء السكنية التي تم استلامها، دشنت بعدها بفترة قصيرة، المدارس الابتدائية والمتوسطات، وأضافت" معظم المؤسسات المدرسية التابعة للأحياء السكنية الجديدة، تم استلامها في الفصل الثاني، الأمر الذي سيخفف الضغط بالأقسام من جهة، ويوفر على التلاميذ والاولياء، عناء التنقل لمسافات طويلة قصد التمدرس". ويشار أن التكتل النقابي الذي يضم 6 نقابات مستقلة، قد قرر في اجتماع عقد، يوم 21 جانفي شل المدارس بسبب مطالب اجتماعية ومهنية رفعت لوزيرة التربية الوطنية، ولم تلقى تجاوبا من قبلها.

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