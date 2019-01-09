مساهل في زيارة رسمية إلى البلدان الاسكندنافية اليوم





سيقوم وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بزيارة رسمية إلى البلدان الاسكندنافية ستقوده أولا إلى كوبنهاغن يومي 9 و 10 جانفي 2019 ثم إلى هلسنكي يومي 11 و 12 من نفس الشهر بدعوة من نظيريه الدنماركي، أنديرس سامولسين و الفنلندي، تيمو سويني. وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "هذه الجولة تندرج في اطار تعزيز الحوار السياسي و الشراكة الاقتصادية مع البلدان الاسكندينافية، التي تربطها مع الجزائر علاقات صداقة و تعاون تقليدية". وخلال هتين الزيارتين، سيستعرض رئيس الديبلوماسية الجزائرية مع المسؤولين الدانماركي و الفنلندي "مختلف جوانب العلاقات الثنائية و خصوصا الشراكة الاقتصادية و التجارية مع آفاق تطوير التعاون مستقبلا".وبهذه المناسبة، سيتبادل وزير الشؤون الخارجية أيضا " وجهات النظر مع مسؤولي البلدين حول القضايا الإقليمية الكبرى ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في منطقة المغرب العربي و قضية الصحراء الغربية و الأزمة في ليبيا والساحل و افريقيا و الشرق الأوسط و كذا العلاقات بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بعض القضايا الشاملة على غرار مكافحة الإرهاب وإشكالية الهجرة".

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