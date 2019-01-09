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09/01/2019 10:15:00

أويحيى مطلوب في البرلمان


وصف النائب عن ولاية قسنطينة، لخضر بن خلاف، أمس، تصريحات وزير الرياضة محمد حطاب، بخصوص عميد أندية كرة القدم الجزائية، بأنه تصريح "غير مسؤول صادر عن مسؤول في الحكومة"، داعيا الوزير الأول أحمد أويحيى لاتخاذ الاجراءات اللازمة و التدخل. ووجه النائب لخضر ين خلاف سؤالا كتابيا للوزير الأول بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بخصوص عميد الأندية الجزائرية ،وجاء رد بن خلاف قوي جدا ضد الوزير الحطاب بسبب ما قال في سؤاله الكتابي تحيزه "الفاضح" للفريق العاصمي، "بتوضيحات". وأورد بن خلاف:"..لقد تحول لقب عميد الأندية الجزائرية إلى ما يشبه أزمة ألقت بظلالها على المشهد الكروي في ظل الصراع بين فريقين كبيرين على هذا اللقب وذلك بعد التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والرياضة ، مشيرا أن شباب قسنطينة هو العميد ويحوز على الوثائق التي تثبت ذلك وتاريخ تأسيسه يعود لسنة 1898 خلافا لفريق مولودية الجزائر المؤسس سنة 1921. وقال البرلماني إن  هذا السؤال الكتابي سببه  موجة التصريحات التي بدلي بها وزراء في حكومة، على غرار ما بدر من وزراء مثل الصحة، العمل والتربية الوطنية وآخرها وزير الرياضة محمد حطاب، بخصوص من أندية كرة القدم له الأحقية في حمل لقب العميد"، معتبرا أن مهمة وزير الشباب والرياضة "لا تنحصر في كرة القدم بل لكل الرياضات" ومهمته كذلك "ليست التأريخ للأندية بل محاربة الفساد ..ومتابعة التجهيزات الرياضية"، متسائلا عن  الإجراءات التي ينوي الوزير الأول أحمد أويحيى  اتخاذها لوضع حد لهذه التصرفات والتصريحات التي تسيء لأصحابها وللحكومة وتستفز الشعب الجزائري.

خ.قدوار

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