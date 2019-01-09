السفير الأمريكي يلتقي بن يونس





استقبل رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس ، رفقة مدير ديوانه، ورئيس الكتلة البرلمانية سفير الولايات المتحدة الأمريكية ، "جون ب. ديزروشر " و الوفد المرافق له بمقر الحزب أين تم التطرق للاوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. ويأتي لقاء بن يونس بالسفير الأمريكي في إطار مواصلة الأخير سلسلة اللقاءات مع الاحزاب السياسية الجزائرية والتي تتزامن و التحضير لرئاسيات 2019، واستقبل مساء أول أمس ، رئيس الحركة الشعبية رفقة مدير ديوانه، ورئيس الكتلة البرلمانية سفير الولايات المتحدة الأمريكية ، "جون ب. ديزروشر " و الوفد المرافق له بمقر الحزب أين تبادلا أطراف الحديث حول الأحوال السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. ويرجح أن يكون ملف الرئاسيات ضمن محاور لقاء بن يونس بالسفي الأمريكي بالرغم أنه لم يم التطرق إلى الأمر على الصفحة الرسمية للحزب ، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سفيرها لاستشراف مواقف الفاعلين السياسيين في البلاد، بشأن الانتخابات الرئاسية التي توجد على بعد أقل من أربعة أشهر. ويأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أسابيع من لقاء رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج)، عمار غول، وجاء لقاء السفير الأمريكي بعد المبادرة التي أطلقها غول "ندوة الاجماع الوطني" ، وكذا الجدل الذي خلفته هذه المبادرة خلال المؤتمر الأول لحزب غول، الذي حضره كل قادة أحزاب معسكر الموالاة.

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