

زوخ: 90 مليار سنتيم لترميم المؤسسات التربوية كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 90 مليار سنتيم لترميم المؤسسات التربوية. وفي ندوة صحفية جمعته بوزيرة التربية في العاصمة،



الشلف: الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر البحر ,حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان



تحقيق إنتاج "قياسي" ب 177 ألف قنطار من الزيتون ببسكرة حققت ولاية بسكرة إنتاجا من مختلف أنواع الزيتون و صف ب "القياسي" ب 177 ألف قنطار و ذلك في الموسم الفلاحي الجاري أي بزيادة تقدر



تيزي وزو : مصرع شخصين و إصابة ثلاثة آخرين في حادث اصطدام بدراع بن خدة لقي شخصان مصرعهما و أصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث اصطدام وقع اليوم الثلاثاء على الطريق الوطني رقم 12 ببلدية دراع بن خدة (10 كلم



مستغانم: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور خلف حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الاثنين مقتل شخص وإصابة ثلاثة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة بنفق أوريعة ببلدية مزغران غرب مستغانم حسبما, أستفيد اليوم



حجز كمية من اللحوم البيضاء غير مطابقة للمواصفات القانونية بقسنطينة تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة شرطة العمران و قوات تابعة للأمن الحضري العاشر بقسنطينة رفقة عناصر تابعين للمصلحة الولائية للشرطة العامة و التنظيم بالتنسيق مع فرقة



طمار يعلن فتح "تحقيق إداري" في حادث انهيار ورشة بناء سكنات بالرحمانية أعلن صباح اليوم وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص حادث انهيار ورشة بناء سكنات عدل بالرحمانية، والذي تسبب



رئيس جمعية الوصال الثقافية والسياحية ، عواد لـ " الاتحاد ": الجمعيات الثقافية الركيزة الأساسية لبناء ثقافة الشعوب وقفت "الاتحاد " في حوار حصري مع رئيس جمعية الوصال الثقافية والسياحية لولاية تلمسان ،" عواد بومدين " وأجريت معه هذا الحوار الحصري للحديث عن الجمعية و أهدافها وأهم النوادي والورشات التابعة لها وأيضا مشاركتها في مختلف المهرجانات على جميع الأصعدة على هامش الملتقى المغاربي المقام بتونس خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر الماضي.



قايد صالح يؤكد على التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيـس أركـان الجـيش الـوطنـي الشعبـي على ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره البوابة الرئيسية