زوخ: 90 مليار سنتيم لترميم المؤسسات التربوية
كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 90 مليار سنتيم لترميم المؤسسات التربوية. وفي ندوة صحفية جمعته بوزيرة التربية في العاصمة، قال إن البناء الجاهز المؤقت سمح بإنجاز 17 مجمع مدرسي، وكشف أيضا عن الإنطلاق في إنجاز 72 مجمع مدرسي، تتمثل في 40 متوسطة و27 ثانوية، تحسبا للدخول المدرسي القادم
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