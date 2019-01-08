الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
08/01/2019 16:28:00

زوخ: 90 مليار سنتيم لترميم المؤسسات التربوية


كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 90 مليار سنتيم لترميم المؤسسات التربوية.  وفي ندوة صحفية جمعته بوزيرة التربية في العاصمة، قال إن البناء الجاهز المؤقت سمح بإنجاز 17 مجمع مدرسي، وكشف أيضا عن الإنطلاق في إنجاز 72 مجمع مدرسي، تتمثل في 40 متوسطة و27 ثانوية، تحسبا للدخول المدرسي القادم

عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

زوخ: 90 مليار سنتيم لترميم المؤسسات التربوية

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 90 مليار سنتيم لترميم المؤسسات التربوية.  وفي ندوة صحفية جمعته بوزيرة التربية في العاصمة،
image

الشلف: الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر البحر ,حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان
image

تحقيق إنتاج "قياسي" ب 177 ألف قنطار من الزيتون ببسكرة

حققت ولاية بسكرة إنتاجا من مختلف أنواع الزيتون و صف ب "القياسي" ب 177 ألف قنطار و ذلك في الموسم الفلاحي الجاري أي بزيادة تقدر
image

تيزي وزو : مصرع شخصين و إصابة ثلاثة آخرين في حادث اصطدام بدراع بن خدة

لقي شخصان مصرعهما و أصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث اصطدام وقع اليوم الثلاثاء على الطريق الوطني رقم 12 ببلدية دراع بن خدة (10 كلم
image

مستغانم: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور

خلف حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الاثنين مقتل شخص وإصابة ثلاثة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة بنفق أوريعة ببلدية مزغران غرب مستغانم حسبما, أستفيد اليوم
image

حجز كمية من اللحوم البيضاء غير مطابقة للمواصفات القانونية بقسنطينة

تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة شرطة العمران و قوات تابعة للأمن الحضري العاشر بقسنطينة رفقة عناصر تابعين للمصلحة الولائية للشرطة العامة و التنظيم بالتنسيق مع فرقة
image

طمار يعلن فتح "تحقيق إداري" في حادث انهيار ورشة بناء سكنات بالرحمانية

أعلن صباح اليوم وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص حادث انهيار ورشة بناء سكنات عدل بالرحمانية، والذي تسبب
image

رئيس جمعية الوصال الثقافية والسياحية ، عواد لـ " الاتحاد ": الجمعيات الثقافية الركيزة الأساسية لبناء ثقافة الشعوب

وقفت "الاتحاد " في حوار حصري مع رئيس جمعية الوصال الثقافية والسياحية لولاية تلمسان ،" عواد بومدين " وأجريت معه هذا الحوار الحصري للحديث عن الجمعية و أهدافها وأهم النوادي والورشات التابعة لها وأيضا مشاركتها في مختلف المهرجانات على جميع الأصعدة على هامش الملتقى المغاربي المقام بتونس خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر الماضي.
image

قايد صالح يؤكد على التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيـس أركـان الجـيش الـوطنـي الشعبـي على ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره البوابة الرئيسية
image

ضبط (304) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان ووهران وسطيف.

في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 جانفي 2019، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت (304) كيلوغرام من الكيف المعالج، خلال عمليات مختلفة بكل من تلمسان ووهران وسطيف
قيم هذا المقال
0