الشلف: الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية





تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر البحر ,حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن عناصر الدرك الوطني قد تمكنت الخميس الفارط من وضع حد لنشاط أفراد شبكة (أربع عناصر) مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر البحر حيث كانوا بصدد التحضير لعملية للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئ بلدية المرسى. وأضاف أن هذه العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود شخصان بحوزتهما شريط فيديو يظهر قيام صاحبه بالترويج و التدبير للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر, حيث باشرت الفرقة المختصة تحرياتها ليتم التوصل إلى تحديد هوية صاحب الفيديو. كما أسفرت التحقيقات مع المشتبه به -وفقا لنفس المصدر- على توقيف ثلاث أشخاص آخرين وحجز القارب الذي كان سيستعمله الموقوفون في عملية الهجرة غير الشرعية. وتم أمس الاثنين تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس, حيث أحال القضية إلى قاضي التحقيق, الذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتنس ووضع القارب بمحشر بلدية المرسى.

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