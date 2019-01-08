تيزي وزو : مصرع شخصين و إصابة ثلاثة آخرين في حادث اصطدام بدراع بن خدة
لقي شخصان مصرعهما و أصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث اصطدام وقع اليوم الثلاثاء على الطريق الوطني رقم 12 ببلدية دراع بن خدة (10 كلم غرب تيزي وزو) حسبما جاء في بيان للحماية المدنية.
وأوضح ذات المصدر أن الضحيتين وهما رجل (34 سنة) و امرأة ( 32 سنة) لقيا مصرعهما و تم نقلهما إلى مستشفى تيزي وزو, مشيرا إلى أن الجرحى الذين تبلغ أعمارهم 23 و 37 و 52 تم نقل اثنين منهما مستشفى دراع بن خدة فيما نقل الثالث إلى مستشفى تيزي وزو. ولفت المصدر إلى أن الحادث وقع على الساعة السادسة صباحا اثر اصطدام ما بين ثلاث مركبات من بينهما سيارتين نفعيتين و أخرى سياحية والتي تضررت عن آخرها.
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