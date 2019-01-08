مستغانم: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور





خلف حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الاثنين مقتل شخص وإصابة ثلاثة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة بنفق أوريعة ببلدية مزغران غرب مستغانم حسبما, أستفيد اليوم الثلاثاء من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة الثامنة ليلا أمس الاثنين لإسعاف وإجلاء مصابين بعد اصطدام سيارتين نفعية وسياحية بمخرج النفق الأرضي بأوريعة (بلدية مزغران) بالطريق الوطني رقم 11. وخلف الحادث وفاة شخص (42 سنة) في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة بجروح خطيرة تم نقلهم على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى مستغانم. ووفقا لنفس المصدر, وقع مساء أمس الاثنين حادث مرور آخر بالطريق الولائي رقم 24 بدوار العيايدة ببلدية خير الدين بعد انحراف شاحنة وانقلابها ما أدى إلى إصابة شخصين (21 و50 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المؤسسة الصحية القريبة. ولقي شخص آخر مصرعه مساء الأحد ببلدية وادي الخير شرق مستغانم في حادث انقلاب جرار خلال عملية حرث بأحد الحقول بدوار بني يفرن. وتم تحويل جثة الضحية من طرف وحدات الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "العجال بلطرش" ببلدية عين تادلس كما أشير إليه.

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