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08/01/2019 14:02:00

حجز كمية من اللحوم البيضاء غير مطابقة للمواصفات القانونية بقسنطينة


تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة شرطة العمران و قوات تابعة للأمن الحضري العاشر بقسنطينة رفقة عناصر تابعين للمصلحة الولائية للشرطة العامة و التنظيم بالتنسيق مع فرقة الرقابة التابعة لمديرية التجارة من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير مطابقة للمواصفات القانونية  قدرت بـ 755 كلغ .  

      العملية  تم انجازها خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى سوق مغطاة بوسط المدينة  بعد القيام بـ 25 تدخل تم من خلالها حجز 500 كلغ من هياكل الديك الرومي و 255 كلغ قطع دجاج كما تم إنجاز ثلاثة محاضر متابعة قضائية ،   الكمية تم حجزها و اتلافها لعدم مراعاتها للشروط الصحية.

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