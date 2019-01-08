حجز كمية من اللحوم البيضاء غير مطابقة للمواصفات القانونية بقسنطينة
تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة شرطة العمران و قوات تابعة للأمن الحضري العاشر بقسنطينة رفقة عناصر تابعين للمصلحة الولائية للشرطة العامة و التنظيم بالتنسيق مع فرقة الرقابة التابعة لمديرية التجارة من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير مطابقة للمواصفات القانونية قدرت بـ 755 كلغ .
العملية تم انجازها خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى سوق مغطاة بوسط المدينة بعد القيام بـ 25 تدخل تم من خلالها حجز 500 كلغ من هياكل الديك الرومي و 255 كلغ قطع دجاج كما تم إنجاز ثلاثة محاضر متابعة قضائية ، الكمية تم حجزها و اتلافها لعدم مراعاتها للشروط الصحية.
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