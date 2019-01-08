طمار يعلن فتح "تحقيق إداري" في حادث انهيار ورشة بناء سكنات بالرحمانية





أعلن صباح اليوم وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص حادث انهيار ورشة بناء سكنات عدل بالرحمانية، والذي تسبب في وفاة 03 أشخاص و إصابة 02 آخرين. وكان طمار قد قرر صباح اليوم قطع زيارته التي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء إلى ولاية الجزائر، رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، حيث وأثناء تواجده بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، والتي كانت النقطة الأولى من زيارته، ومباشرة بعد سماعه بخبر انهيار ورشة بناء سكنات عدل بالرحمانية، قرر قطع الزيارة والتوجه صوب موقع الحادث. وقال الوزير أن السبب في الحادث هو سبب بشري نتيجة التغافل، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص الحادثة بناء على النتائج النهائية للتحقيق، كما توجه الوزير بتعازيه لعائلات المتوفين في هذا الحادث.

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