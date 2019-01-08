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08/01/2019 10:11:00

انهيار ورشة بناء سكنات بالرحمانية في العاصمة


لقي شخصان حتفهما اليوم الثلاثاء وأصيب آخرون بجورح إثر انهيار ورشة بناء سكنات بالرحمانية في الجزائر العاصمة، والورشة تابعة لشركة تركية مكلفة بإنجاز سكنات عدل وقد تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إجلاء جثث الضحايا.وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى. و كشف مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر، محمد تيغريستين، عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في هذه الورشة، والعملية لاتزال مستمرة. وأضاف تيغرستين، أن من المحتمل سقوط الورشة بسبب نزع الألواح من سقف حديث التشييد.

 

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