الجزائر تدين محاولة "الانقلاب" في الغابون
أدانت الجزائر محاولة "الانقلاب" التي نفذها عسكريون صبيحة اليوم بالغابون, مشيدة بالعودة السريعة للنظام الدستوري بهذا البلد, حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و أوضح ذات المصدر أن "الجزائر التي رفضت دوما جميع محاولات الاستيلاء على الحكم بالقوة تشيد بالعودة السريعة للنظام الدستوري في هذا البلد الصديق, مذكرة بالموقف الافريقي المشترك المتخذ خلال القمة ال35 لمنظمة الوحدة الافريقية المنعقدة بالجزائر في جويلية 1999 و المكرس بالعقد التأسيسي للاتحاد الافريقي الذي يدين و يرفض كل تغيير غير دستوري ببلدان القارة".
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