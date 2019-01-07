

الجزائر تدين محاولة "الانقلاب" في الغابون أدانت الجزائر محاولة "الانقلاب" التي نفذها عسكريون صبيحة اليوم بالغابون, مشيدة بالعودة السريعة للنظام الدستوري بهذا البلد, حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح



زرواطي: مستقبل اقتصادنا في ربط الاستثمار الفلاحي بالطاقات المتجددة أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم أن مستقبل الجزائر سيكون في الجنوب في اشارة الى ما تختزنه المناطق الجنوبية من امكانات فلاحية



قتيل و19 جريحا في تصادم حافلة بسيارة في ورقلة لقي شخص حتفه، فيما أصيب 19 آخرين بجروح، اليوم الإثنين، إثر حادث مرور خطير بورقلة. وحسب مصادر محلية فإن الحادث وقع بين تماسين و تقرت،بين



أكد أن القطاع الخاص حاز على حصة الأسد، زقادي: توظيف أكثر من 375 ألف طالب عمل خلال 2018 · 83 % هي نسبة الاستجابة لطالبي العمل عبر وساطة الوكالة الوطنية للتشغيل · 2019 ستشهد إطلاق خدمات إعلامية عن بعد كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل



إصابة 9 تلميذات اثر انحراف حافلة مدرسية صغيرة بتيزي وزو أصيبت 9 تلميذات ثانويات في حادث انحراف حافلة مدرسية صغيرة مساء أمس الاحد على الساعة ( 18.00) ببلدية معاتقة (20 كلم جنوب غرب تيزي وزو)



الشروع قريبا في إنتاج 50 ميغاوات من الطاقة الكهربائية الهجينة بجنوب الوطن سيشرع قريبا في إنتاج 50 ميغاوات من الطاقة الكهربائية الهجينة بجنوب الوطن وفق تكنولوجيا تجمع بين الطاقات المتجددة (شمسية و رياح) ووقود أحفوري ( الديزل)



انطلاق جلسات الحوار بين وزير الشؤون الدينية وممثلي تنسيقية الأئمة ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى, يوم أمس بالجزائر العاصمة, أول جلسة حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف بهدف مناقشة



توقيف مروجي مواد صيدلانية داخل الحرم الجامعي بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس عشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و 21 سنة لتورطهما في قضية حيازة مواد



بدوي يدعو إلى تعميم استخدام الطاقة الشمسية بالمؤسسات التربوية دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, مساء يوم أمس الأحد بالمقاطعة الإدارية عين صالح إلى تعميم استخدام الطاقة الشمسية بالمؤسسات التربوية