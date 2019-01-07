أكد أن القطاع الخاص حاز على حصة الأسد، زقادي: توظيف أكثر من 375 ألف طالب عمل خلال 2018









· 83 % هي نسبة الاستجابة لطالبي العمل عبر وساطة الوكالة الوطنية للتشغيل

· 2019 ستشهد إطلاق خدمات إعلامية عن بعد

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل زقادي أحمد رضا عن تنصيب 375 ألف و 420 طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة برسم سنة 2018.

وقال زقادي خلال استضافته اليوم في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى إن سنة 2018 كانت ايجابية بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل من منطلق ما تم تحقيقه في إطار عمليات الوساطة الكلاسيكية أو في إطار جهاز المساعده على الادماج المني مضيفا أن هذه المؤشرات سجلت ارتفاعا يقدر بـ 7بالمائة مقارنة بـ 2017 و أن القطاع الخاص حاز على حصة الأسد بتنصيب 300 ألف و411 طالب عمل وهو ما يمثل 80 بالمائة من إجمالي التنصيبات، فيما اكتفى القطاع العمومي بتنصيب أزيد من 75 ألف موظف أي ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي عملية التوظيف.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل في هذا السياق أن قطاع الخدمات و الصناعة إحتلا الصدارة في توفير فرص العمل بـ 32 بالمائة يليهما قطاع الأشغال العمومية بـ 31 بالمائة فقطاع الفلاحة بـ 4 على اعتبار أن هذا الأخير وحسب المتحدث يعد قطاعا عائليا بالدرجة الأولى .

83 % هي نسبة الاستجابة لطالبي العمل عبر وساطة الوكالة الوطنية للتشغيل

83 بالمائة هي نسبة الإستجابة لطالبي العمل عبر وساطة الوكالة الوطنية للتشغيل، هذا ماصرح به زقادي أحمد رضا الذي ذكر بأن الوكالة يمكنها تلبية جميع احتياجات المؤسسات الاقتصادية إلا أن هذه الأخيرة مسؤولة عن عملية الانتقاء وفق معايير تحددها، مشيرا إلى تسجيل فوارق في توطين فرص العمل ببعض المناطق وفي بعض التخصصات المتعلقة بقطاع البناء و الاشغال العمومية.

وأضاف المتدخل في ذات السياق أن عدد المسجلين خلال 2018 بلغ مليون و 456 ألف و753 طالب عمل، 30 بالمائة منهم من خريجي الجامعة الجزائرية و23 بالمائة من خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني ،وهو المؤشر الذي قابله حوالي نصف مليون عرض عمل بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بـ 2017.

2019 ستشهد إطلاق خدمات إعلامية عن بعد

وفي إطار عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل أعلن ضيف الأولى عن إطلاق خدمات عن بعد خلال 2019 تتمثل في فضاء إعلامي يضم أفلاما قصيرة و بيانات مدونة في شكل ما يطلق عليه "الكتاب الأبيض" وهي خدمات تهدف إلى تلقين طالبي العمل وهم في بيوتهم تقنيات البحث عن فرصة العمل .

وتأتي هذه الخدمة لتضاف إلى الخدمات التي توفرها الوكالة والمتمثلة في مدونة المهن والوظائف التي تسمح بإجراء قراءة موحدة لمنصب العمل ولمؤهلات طالب العمل و لأطر الوساطة الموضوعة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين و طالبي العمل علاوة على دور المرافقة الذي توفره الوكالة في التسويق لمؤهلات طالب العمل مذكرا هنا بتنظيم 16 ألف و 209 ورشة حول آليات البحث عن فرصة عمل استفاد منها 181 ألف و616 شخص منذ 2015 إلى 2018.

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