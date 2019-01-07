قتيل و19 جريحا في تصادم حافلة بسيارة في ورقلة
لقي شخص حتفه، فيما أصيب 19 آخرين بجروح، اليوم الإثنين، إثر حادث مرور خطير بورقلة. وحسب مصادر محلية فإن الحادث وقع بين تماسين و تقرت،بين حافلة لنقل المسافرين من نوع ” isuzu”،وسيارة من نوع ” kia cerato”
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