إصابة 9 تلميذات اثر انحراف حافلة مدرسية صغيرة بتيزي وزو





أصيبت 9 تلميذات ثانويات في حادث انحراف حافلة مدرسية صغيرة مساء أمس الاحد على الساعة ( 18.00) ببلدية معاتقة (20 كلم جنوب غرب تيزي وزو) حسبما اعلن اليوم الاثنين في بيان للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن عناصر الحماية المدنية لدراع بن خدة و الوحدة الرئيسية لتيزي وزو تدخلت اثر انحراف حافلة مدرسية صغيرة لنقل التلاميذ بأعالي ثانوية بوحمدون ببلدية و دائرة معاتقة. وأشار إلى أن المصابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 17 و 23 سنوات يعانون من آلام مختلفة دون خطورة و تم نقلهن إلى مستشفى تيزي وزو حيث تم التكفل بهن . من جهة أخرى قام الوالي عبد الكريم شاطر مساء أمس بزيارة التلميذات المصابات "للاطمئنان على وضعهن الصحي و كلف مدراء الصحة و الحماية المدنية و التربية بالاهتمام بهن" حسبما جاء على صفحة الولاية على الفايسبوك.





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