توقيف مروجي مواد صيدلانية داخل الحرم الجامعي بقسنطينة





تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس عشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و 21 سنة لتورطهما في قضية حيازة مواد صيدلانية بدون ترخيص و ترويجها داخل الحرم الجامعي.

تعود وقائع القضية إلى الأيام القليلة الماضية على إثر معلومة مؤكدة تفيد بأن شخصين مشبوهين يقومان بترويج المواد الصيدلانية داخل الجامعة المركزية ، على الفور تم التنقل إلى عين المكان ، بعد إعداد خطة مهنية مكنت من توقيف المعنيان و إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي الوقائي ، حيث تم العثور بحوزتهما على 19 قرص من نوع ترامادول 50 ملغ و كزامادول و شفرة تستعمل لتقطيع هاته الأقراص بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 16165 دج يرجح أنه من عائدات الترويج ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق. بعد الانتهاء من انجاز ملف اجراءات جزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية.

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