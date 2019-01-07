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07/01/2019 11:56:00

بدوي يدعو إلى تعميم استخدام الطاقة الشمسية بالمؤسسات التربوية


دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, مساء يوم أمس الأحد بالمقاطعة الإدارية عين صالح إلى تعميم استخدام الطاقة الشمسية بالمؤسسات التربوية الجديدة .

و أوضح بدوي على هامش تفقده مشروع إنجاز ثانوية بعين صالح في إطار اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها إلى ولاية تمنراست والتي تدوم ثلاثة أيام" أنه ينبغي العمل على الإستفادة من الطاقات النظيفة حيث وجهت تعليمات في هذا الصدد لتعميم استخدام الطاقة الشمسية بمختلف المؤسسات التربوية الجديدة عبر الوطن"،  و تدعم قطاع التربية بعين صالح بمشروع إنجاز ثانوية (800 مقعد) وداخلية (200 سرير) التي بلغت أشغال الإنجاز بها نسبة 90 في المائة حسب البطاقة التقنية للمشروع.

كما أشرف بدوي الذي يرافقه في هذه الزيارة وزيرا الأشغال العمومية والنقل والتجارة على التوالي عبد الغني زعلان وسعيد جلاب والأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد حربان على تدشين مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بعين صالح وطاف بمختلف مرافقه (مطعم وعيادة وأجنحة للإيواء)،  وإلى جانب جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تأكيده أن "الجزائر قادرة على التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين وبكل احترام وحسن معاملة" لأن ذلك  كما أضاف "نابع من قيمنا وأصالتنا".

 كما حذر بالمناسبة "من ما يراد للبلاد من وراء ترويج الإشاعات المغلوطة حول مسألة التكفل بالمهاجرين الغير الشرعيين"  مؤكدا مجددا "أن الجزائر ليست في حاجة إلى دروس من أي كان"، و تم أيضا وضع حجر الأساس لإنجاز وحدة للأمن الجمهوري وتدشين مقر خزينة البلدية بعين صالح التي تتوفر على 29 مكتب وقاعة اجتماعات وأخرى للأرشيف و وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وكالة بريدية بحي التوسع العمراني لتي ستتوفر على 10 مكاتب بريدية،  و بمناسبة ذات الزيارة أشرف الوفد الوزاري على تدشين مقر استصدار الوثائق البيومترية بعد أشغال التوسيع التي سمحت بزيادة أربعة مكاتب جديدة، و عقد في ختام هذه الزيارة لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وأعيان عين صالح والذي تم خلاله طرح عدة انشغالات من بينها الإسراع في إعادة الإعتبار للطريق الوطني الرابط بين آراك وعين صالح  و إنجاز مستشفى 120 سرير بمنطقة جواليلوهو مشروع مبرمج ودعم النشاط الفلاحي في منطقة عين صالح  وتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة من الصفقات العمومية من خلال تطبيق الإجراء المتعلق بمنحها 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدتها والإسراع في تشغيل مصنع إنتاج الآجر التابع للمؤسسة العمومية لإنتاج المواد البناء .

و يواصل الوفد الوزاري زيارته إلى ولاية تمنراست في يومها الثالث والأخير اليوم بتفقد وتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع اجتماعية-اقتصادية بعاصمة الولاية.

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