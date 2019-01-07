القضاء على إرهابيين خطيرين بسيدي بلعباس





في إطار مكافحة الإرهاب و بفضل الإستغلال الجيد للمعلومات وإثر نصب كمين بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس بإقليم الناحية العسكرية الثانية، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 جانفي 2019، من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين، واسترجاع بندقيتين (02) آليتين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة، فيما تزال العملية متواصلة.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست وبرج باجي مختار ، (18) منقبا عن الذهب وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن ذخيرة و(400) طلقة و(30) مولدا كهربائيا و(22) مطرقة ضغط ومعدات تفجير.

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