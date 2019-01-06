و أشار بيان للوزارة أنه "في اطار التشاور الدائم بين الجزائر و الأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا, يقوم غسان سلامة, الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بزيارة عمل الى الجزائر يومي 7 و 8 يناير 2019". كما أوضح ذات المصدر أنه "خلال هذه الزيارة, سيستقبل غسان سلامة من طرف وزير الشؤون الخارجية, عبدالقادر مساهل", مضيفا أن " هذا اللقاء سيتمحور حول التطورات المسجلة في ليبيا على المستوى السياسي و الأمني و تطبيق الاجراءات المتخذة في اطار مخطط عمل الامم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية".
ليبيا :غسان سلامة في زيارة الى الجزائر يومي 7 و 8 يناير
يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا, غسان سلامة بزيارة عمل الى الجزائر يومي 7 و 8 يناير 2019, حسبما أفادت به, يوم الأحد, وزارة الشؤون الخارجية.
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