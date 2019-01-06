تثمين التاريخ والذاكرة الجماعية وادراجهما ضمن المنتوج السياحي
من المتوقع ان يلتقي هذا الاثنين السابع جانفي 2019 وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود ووزير المجاهدين الطيب زيتوني بمتحف المجاهد "الجزائر " لإبرام اتفاقية تعاون بين الوزارتين تصبو الى تحقيق ترقية وتثمين التاريخ والذاكرة الجماعية مع ادراجا ضمن المنتوجات السياحية والحرفية.
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