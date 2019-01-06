

ارتفاع كبير في استيراد أجزاء السيارات المركبة بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية 2,482 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2018 مقابل 1,441 مليار دولار



عودة 295 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم عام 2018 عاد نحو 295 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم خلال العام الماضي 2018 . وأعلنت وزارة الداخلية التركية أمس، أنه في الوقت نفسه تم اعتقال نحو



غول يتمسك بندوة الإجماع الوطني • على الحكومة الإسراع في معالجة ظاهرة الحرقة التي استفحلت مؤخرا جدد المجلس الوطني لتجمع أمل الجزائر "تاج " ، أمس، تمسكه بتنظيم ندوة



ليبيا :غسان سلامة في زيارة الى الجزائر يومي 7 و 8 يناير يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا, غسان سلامة بزيارة عمل الى الجزائر يومي 7 و 8 يناير 2019,



بن غبريط: معالم في التربية.. للتواصل مع مستعملي الأنترنت أعلنت وزيرة التربية الوطنية عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، عن تصور جديد، يكمن في وضع حيّز التجسيد لمورد إعلامي موضوعاتي والذي تتم



تثمين التاريخ والذاكرة الجماعية وادراجهما ضمن المنتوج السياحي من المتوقع ان يلتقي هذا الاثنين السابع جانفي 2019 وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود ووزير المجاهدين الطيب زيتوني بمتحف المجاهد "الجزائر " لإبرام اتفاقية تعاون بين الوزارتين تصبو الى



دورات استدراكية في المواد التي "أخفق" فيها التلاميذ • منصة "معالم في التربية" للتفاعل المباشر مع الجزائريين وصفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نتائج الفصل الأول في الأطوار التعليمية الثلاثة بالمرضية بعد حصول



عليوي: تعويض المتضررين من الحمى القلاعية والطاعون أكد الأمين العام للاتحاد العام الفلاحين الجزائريين ،محمد عليوي ،أمس، أن السلطات العمومية ستعمل على تعويض المربين الذي نفقت ماشيتهم بسبب الحمى القلاعية أو بسبب



توقيف شخص بتهمة السرقة والإعتداء بالسلاح الأبيض بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة تورط في قضيتين ، الأولى تخص السرقة بالنصب