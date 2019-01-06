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06/01/2019 15:26:00

بن غبريط: معالم في التربية.. للتواصل مع مستعملي الأنترنت


أعلنت وزيرة التربية الوطنية عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، عن تصور جديد، يكمن في وضع حيّز التجسيد لمورد إعلامي موضوعاتي والذي تتم فيه الإجابة عن أسئلة مستعملي الأنترنت "حول مختلف المشاريع والأعمال التي بادرت أو قامت بها وزارة التربية الوطنية في إطار تحسين عملية تطبيق الإصلاح التربوي. وقالت الوزيرة ،أنه سيتم اللجوء لهذه الآلية أسبوعيا كعملية مكملة لمختلف قنوات الإتصال المستعملة حاليا (المؤسسات التعليمية والتربوية، الصحافة المكتوبة، الراديو، التلفزة، شبكات التواصل الاجتماعي)، مشيرة إلى الهدف الرئيسي من اللجوء إلى هذه الوسيلة، والتي تكون في شكل نماذج ملخصة وموحدة، هو القدرة على إعطاء رؤية أوضح لأعمال الوزارة اتجاه الجماعة التربوية بالخصوص، وكذا لكل المهتمين بتطور مدرستنا http://www.education.

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