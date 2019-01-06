دورات استدراكية في المواد التي "أخفق" فيها التلاميذ

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وصفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نتائج الفصل الأول في الأطوار التعليمية الثلاثة بالمرضية بعد حصول 86 بالمائة من تلاميذ الطور الإبتدائي على المعدل و 66 بالمائة منهم في الطور المتوسط ، فيما قدرت نسبة الحائزين على المعدل في الطور الثانوي بـ 63 بالمائة .

وأوضحت وزيرة التربية للإذاعة الوطنية في ردها على المنظمات النقابية للأساتذة التي صرحت بأن 45 ٪ فقط من تلاميذ الطور الثانوي تحصلوا على المعدل في امتحانات الفصل الأول أن النسبة فاقت الـ 50 بالمائة عبر أكثر من 90٪ من المؤسسات التربوية . ومع ذلك وبالنظر إلى المستوى الذي تم تحقيقه في إتقان المهارات فإن وزيرة القطاع أقرت بتسجيل ضعف نسبي في مستوى التلاميذ أرجعته إلى التجديد المتواصل لطاقم التأطير البيداغوجي و العدد الكبير للمتمدرسين، وقالت إنه تم إصدار تعليمات لمديريات و مفتشيات التعليم عبر مختلف ولايات الوطن لتنظيم دورات استدراكية في المواد التي سجل فيها الإخفاق، مشيرة إلى جملة من الاجراءات التي قد تم وضعها حيز التطبيق لعلاج الرسوب المدرسي إلى جانب الدروس الاستدراكية كالتدريب المكثف ومرافقة الأساتذة .

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