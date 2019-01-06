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06/01/2019 14:56:00

توقيف شخص بتهمة السرقة والإعتداء بالسلاح الأبيض بقسنطينة


 تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة تورط في قضيتين ، الأولى تخص  السرقة بالنصب و الإحتيال و انتحال هوية الغير و الثانية الإعتداء  بالسلاح الأبيض المحظور و قارورة غاز مسيلة للدموع متبوع بالسرقة، حمل السلاح الأبيض المحظور دون مبرر شرعي .

   القضيتينعالجتها الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر على إثر شكوتين رسميتين تقدم بها ضحيتي سرقة ضد مجهول ، تعود وقائع هاته القضية إلى بداية الشهر المنصرم حيث قام الضحية الأولى بشراء مركبة من نوع  رونو سينيك من أحد أسواق السيارات بمدينة مجاورة ، ثم غادر مع البائع باتجاه مدينة قسنطينة من أجل إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة ببيع و شراء المركبة و بمجرد وصولهما إلى حي 20 أوت استحوذ المشتبه فيه على مبلغ 91 مليون موهما الضحية أنه بصدد أخذ هذا المبلغ إلى المنزل ثم يعود ، بعد تيقن الضحية أنه وقع ضحية إحتيال قام بتدوين شكوى على مستوى الأمن الحضري حيث تبين أن المشتبه فيه انتحل شخصية مزيفة و في أواخر الشهر المنصرم تقدم شخص أخر لذات المصلحة لتدوين شكوى ضد مجهول راح ضحية قضية احتيال مشابهة مع الاعتداء بواسطة سلاح أبيض محظور و قارورة غاز مسيلة للدموع تعود وقائع هاته القضية على اثر إبرام صفقة بيع بين الضحية الثانية و مشتبه فيه لنفس المركبة السالفة الذكر ، على مستوى وسط المدينة حيث استحوذ المشتبه فيه على مبلغ مالي يقدر بـ 68 مليون بالإضافة إلى اعتدائه على الضحية ، الأبحاث و التحريات التي قامت بها قوات الشرطة و على اثر المعلومات المتحصل عليها تبين أنه نفس الشخص المتورط في القضيتين و أنه يستعمل هاته المركبة في إيهام ضحاياه ببيعها لهم و الاحتيال عليهم ، ليتم وضع خطة مهنية أثمرت بتحديد هويته و توقيفه على مستوى حي الدقسي عبد السلام مع حجز المركبة ، على الفور تم تحويله إلى المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية ، و بعد عرضه على الضحيتين تعرفا عليه من الوهلة الأولى مؤكدان أنه نفس الشخص الذي اقترف هذا الفعل.

 بعد الانتهاء من إنجاز ملفي إجراءات جزائية كل واحد على حدا في حق المشتبه فيه قدم بموجبهما أمام النيابة المحلية مع إحالة المركبة إلى المحشر البلدي .

 

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