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06/01/2019 14:16:00

إسترجاع أزيد من 31 مليون دج بعد سرقتها من إحدى الشركات بمستغانم


تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم أمس السبت من استرجاع ما يزيد عن 31 مليون دج ومركبة سياحية بعد سرقتها من إحدى الشركات والإطاحة بالفاعلين حسبما أستفيد اليوم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد نداء تلقته المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم مفاده أن مجموعة من الأشخاص قامت باقتحام إحدى الشركات وسرقة مبلغ مالي معتبر ومركبة سياحية قبل أن يلوذوا بالفرار. وقد قامت وحدات الدرك الوطني بتكثيف عمليات الرصد والتحري وسد جميع المنافذ المرورية وتمكنت في وقت وجيز من تحديد مكان السيارة المسروقة عن طريق نظام تحديد المواقع الجغرافية المثبت على المركبة يضيف نفس المصدر. ومكنت هذه التحريات في وقت "وجيز" و"قياسي" بعد عملية السطو على الشركة من توقيف الفاعلين وهم ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و39 سنة وحجز مركبتين سياحيتين تم استعمالهما في الجريمة يضيف المصدر ذاته. كما تم استرجاع المبلغ المالي المسروق من داخل الشركة والمقدر ب 31 مليون و156 ألف دج والمركبة التي قام الموقوفون بالاستيلاء عليها والتابعة لذات الشركة. وسيتم فور الانتهاء من التحقيقات في ملابسات هذه الجريمة تقديم الموقوفين للجهات القضائية المختصة إقليميا كما أشير إليه.


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