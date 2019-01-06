حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وجرح 40 اخرين في ظرف 24 ساعة
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 40 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور سجلت ما بين 5 و6 يناير بمختلف مناطق الوطن, حسب جاء اليوم الاحد في بيان لمصالح الحماية المدنية.
وأوضح ذات البيان أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البليدة بوفاة 01 شخص و إصابة 09 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر حادثي مرور. من جهة أخرى تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية ل 20 شخصا أصيبوا باختناقات بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و سخانات الماء بكل من ولايات : تيزي وزو ب 02 شخصين و 05 بولاية الشلف و03 بولاية سيدي بلعباس و04 بولاية قسنطينة و06 بولاية معسكر. كما تدخلت عناصر الحماية المدنية من اجل إخماد 03 حرائق حضرية و مختلفة في كل من ولايات سطيف غليزان و المدية أدت إلى وفاة شخص بسطيف يبلغ من العمر 79 سنة, يضيف بيان الحماية المدنية .
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