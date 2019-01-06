وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بباتنة و أربعة آخرون بتلمسان اختناقا بالغاز
لقت عائلة تتكون من خمسة أفراد مصرعها بمسكنها الكائن في حي كشيدة بولاية باتنة وذلك اختناقا بالغاز ويتعلق الأمر بالأب والأم وثلاثة أبناء ، إلى جانب ذلك لقي 4 أشخاص آخرون حتفهم، اليوم ببلدية الغزوات في تلمسان.
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