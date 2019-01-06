الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
06/01/2019 12:57:00

وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بباتنة و أربعة آخرون بتلمسان اختناقا بالغاز


لقت عائلة تتكون من خمسة أفراد مصرعها بمسكنها الكائن في حي كشيدة بولاية باتنة وذلك اختناقا بالغاز  ويتعلق الأمر بالأب والأم وثلاثة أبناء ، إلى جانب ذلك  لقي 4 أشخاص آخرون حتفهم، اليوم  ببلدية الغزوات في تلمسان.

عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 7 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

غرداية : لإحتفال بيناير وفق طقوس متشبث بها بكل اعتزاز في

لا يزال الإحتفال بيناير, رأس السنة الأمازيغية الجديدة, بمنطقة ميزاب (غرداية) وفق التقاليد و الطقوس العريقة التي احتفظت بها المنطقة مع مرور الزمن بكل اعتزاز
image

حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وجرح 40 اخرين في ظرف 24 ساعة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 40 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور سجلت ما بين 5 و6 يناير بمختلف مناطق الوطن, حسب جاء
image

وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بباتنة و أربعة آخرون بتلمسان اختناقا بالغاز

لقت عائلة تتكون من خمسة أفراد مصرعها بمسكنها الكائن في حي كشيدة بولاية باتنة وذلك اختناقا بالغاز  ويتعلق الأمر بالأب والأم وثلاثة أبناء ، إلى
image

أردوغان يعلن عن قمة بين تركيا وباكستان وأفغانستان في إسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عقد قمة ثلاثية بين تركيا وباكستان وأفغانستان، في مدينة إسطنبول، عقب الانتخابات المحلية في تركيا المزمع إجراؤها نهاية
image

النفط يقفز أكثر من 4 % بفعل عوامل إيجابية

قفزت أسعار عقود النفط مخترقة مستوى 58 دولارا للبرميل أثناء التعاملات الجمعة بعدما قالت الصين إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، بينما أظهر مسح
image

أويحيى يترأس اجتماعا وزاريا نهاية الشهر لتحديد تكلفة الحج

ينتظر أن يترأس الوزير ،الأول أحمد أويحيى، اجتماعا وزاريا نهاية الشهر لتحديد تكلفة الحج، وتحصل الوفد الجزائري المفاوض في البقاع المقدسة على امتيازات لفائدة الحجاج
image

تعزيز الصناعة البتروكيماوية وتحويل الفوسفات في 2018

·      ديناميكية مستحسنة في قطاع الطاقة بالجزائر سجل قطاع الطاقة ديناميكية مستحسنة خلال سنة 2018 من جراء الحيلولة بالتراضي للخلافات التي كانت قائمة بين مجمع سوناطراك
image

بن غبريط والتكتل النقابي ..نهاية "الهدنة"

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة ، موضحة أن علاقة الوزارة بالنقابات "هادئة" وهي لا تزال "مستمرة على هذه الوتيرة"، معتبرة ان التهديد بالدخول في عمليات احتجاجية يشكل "إخلالا" بهذه العلاقة.
image

بن فليس يرفض التعليق على تصريحات بلعيد

 يبدو أن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، رفض التعليق على تصريح، عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، واكتفى بالقول إنه يعلق على الأمور
image

بدة: الأفلان حقق نتائج كبيرة في انتخابات "السينا"

أكد صاحب مبادرة المنتدى الوطني للمنتخبين السابقين لحزب جبهة التحرير الوطني  محجوب بدة  ، أمس، بالبليدة  دعم الجمعية الثابت والمطلق لخيار استمرارية رئيس الجمهورية عبد
قيم هذا المقال
0