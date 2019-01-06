

غرداية : لإحتفال بيناير وفق طقوس متشبث بها بكل اعتزاز في لا يزال الإحتفال بيناير, رأس السنة الأمازيغية الجديدة, بمنطقة ميزاب (غرداية) وفق التقاليد و الطقوس العريقة التي احتفظت بها المنطقة مع مرور الزمن بكل اعتزاز



حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وجرح 40 اخرين في ظرف 24 ساعة لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 40 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور سجلت ما بين 5 و6 يناير بمختلف مناطق الوطن, حسب جاء



وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بباتنة و أربعة آخرون بتلمسان اختناقا بالغاز لقت عائلة تتكون من خمسة أفراد مصرعها بمسكنها الكائن في حي كشيدة بولاية باتنة وذلك اختناقا بالغاز ويتعلق الأمر بالأب والأم وثلاثة أبناء ، إلى



أردوغان يعلن عن قمة بين تركيا وباكستان وأفغانستان في إسطنبول أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عقد قمة ثلاثية بين تركيا وباكستان وأفغانستان، في مدينة إسطنبول، عقب الانتخابات المحلية في تركيا المزمع إجراؤها نهاية



النفط يقفز أكثر من 4 % بفعل عوامل إيجابية قفزت أسعار عقود النفط مخترقة مستوى 58 دولارا للبرميل أثناء التعاملات الجمعة بعدما قالت الصين إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، بينما أظهر مسح



أويحيى يترأس اجتماعا وزاريا نهاية الشهر لتحديد تكلفة الحج ينتظر أن يترأس الوزير ،الأول أحمد أويحيى، اجتماعا وزاريا نهاية الشهر لتحديد تكلفة الحج، وتحصل الوفد الجزائري المفاوض في البقاع المقدسة على امتيازات لفائدة الحجاج



تعزيز الصناعة البتروكيماوية وتحويل الفوسفات في 2018 · ديناميكية مستحسنة في قطاع الطاقة بالجزائر سجل قطاع الطاقة ديناميكية مستحسنة خلال سنة 2018 من جراء الحيلولة بالتراضي للخلافات التي كانت قائمة بين مجمع سوناطراك



بن غبريط والتكتل النقابي ..نهاية "الهدنة" أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة ، موضحة أن علاقة الوزارة بالنقابات "هادئة" وهي لا تزال "مستمرة على هذه الوتيرة"، معتبرة ان التهديد بالدخول في عمليات احتجاجية يشكل "إخلالا" بهذه العلاقة.



بن فليس يرفض التعليق على تصريحات بلعيد يبدو أن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، رفض التعليق على تصريح، عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، واكتفى بالقول إنه يعلق على الأمور