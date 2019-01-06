أويحيى يترأس اجتماعا وزاريا نهاية الشهر لتحديد تكلفة الحج
ينتظر أن يترأس الوزير ،الأول أحمد أويحيى، اجتماعا وزاريا نهاية الشهر لتحديد تكلفة الحج، وتحصل الوفد الجزائري المفاوض في البقاع المقدسة على امتيازات لفائدة الحجاج الجزائريين يقضي بتخفيض تكاليف الإطعام والإيواء وهو ما يسمح بتثبيت قيمة تكلفة الحج لهذا الموسم . وكشفت مصادر من مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة – وفقا لما نشره موقع إخباري محلي- أنه تمكن الوفد الجزائري المفاوض بالبقاع المقدسة من الحصول على عقود تحمل امتيازات لصالح الحاج الجزائري الأمر الذي من شأنه أن يحد من أي ارتفاع محتمل لتكلفة الحج، وحسب نفس المصادر فإن الوفد المفاوض برئاسة المدير العام لديوان الحج والعمرة، يوسف عزوزة، قد عاد إلى الجزائر يوم الثلاثاء الماضي بعد إجراءه لمفاوضات مكثفة مع السلطات السعودية للحصول على “امتيازات” لفائدة الحجاج الجزائريين، حيث تمكن من توقيع اتفاقيات تقضي بتخفيض تكاليف الإطعام والإيواء والنقل الأمر الذي من شأنه أن يساهم في خفض سعر تأجير السرير الواحد.
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