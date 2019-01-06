بن غبريط والتكتل النقابي ..نهاية "الهدنة"





أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة ، موضحة أن علاقة الوزارة بالنقابات "هادئة" وهي لا تزال "مستمرة على هذه الوتيرة"، معتبرة ان التهديد بالدخول في عمليات احتجاجية يشكل "إخلالا" بهذه العلاقة.

خديجة قدوار

وأوضحت الوزيرة خلال الندوة الوطنية التي جمعت مديري التربية على مستوى الولايات وممثلي الشركاء الاجتماعيين، أن تكريس ثقافة الحوار مع كل الفاعلين من شأنه "خلق جو من الثقة والهدوء، خاصة في ظل تصاعد بعض الأصوات التي تحاول مرة أخرى رهن استقرار القطاع وتمدرس التلاميذ"، داعية إلى "التحلي باليقظة وروح المسؤولية وبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن والتلاميذ وتجسيد المبادئ التي ترتكز عليها سياسة القطاع، وهي الإنصاف والجودة والشفافية، حفاظا على استقرار الوطن". وفي ردها عن سؤال حول تهديد بعض النقابات بشن حركة احتجاجية خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية، أشارت بن غبريط إلى أن علاقة الوزارة بالنقابات "هادئة" وهي لا تزال "مستمرة على هذه الوتيرة"، معتبرة ان التهديد بالدخول في عمليات احتجاجية يشكل "إخلالا" بهذه العلاقة، منوهة بالإجراءات التنظيمية في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أنه كان من المرتقب أن تلتقي الخميس الفارط مع النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، غير أن هذه الأخيرة اقترحت تأجيله، مؤكدة استعدادها للحوار، لا سيما وأن "كل انشغالات الأساتذة والموظفين توجد في صلب اهتمام القطاع". كما أكدت الوزيرة أنه تم تسوية 119.468 ملف لموظفي القطاع وهذا بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، مشيرة بالمقابل إلى وجود "اختلالات"، تتعلق بمعالجة ملفات بعض الموظفين على مستوى مديريات التربية بـ22 ولاية أو على مستوى المصالح المعنية الأخرى، وأضافت بخصوص "الوضعيات العالقة" لبعض الأساتذة، أنه سيتم دراسة الملفات "حالة بحالة والفصل فيها في أوانها".

والي العاصمة وبن غبريط يدشنان عدة مؤسسات تربوية هذا الثلاثاء

أرجعت وزيرة التربية سبب عدم تسلم بعض المنشآت التربوية، خلال الدخول الموسمي الجاري، لأسباب خارجة عن نطاق القطاع، وقالت إنه من المرتقب أن يكون هناك تسلم عدة مؤسسات تربوية خلال الثلاثي الثاني، وستكون البداية من الجزائر العاصمة هذا الثلاثاء أين تقوم بفتح بعض المؤسسات، رفقة والي الولاية، عبد القادر زوخ.

مديريات التربية خرقت تعليمات الوزارة..

أعربت نورية بن غبريط امتعاضها من بعض مديريات التربية التي خرقت تعليمات الوزارة الوصية، ولم تطبقها ميدانيا، كاشفة أنه بعض مديريات التربية، خرقت التعليمات، وعدد من الاختلالات في تسيير بعض الملفات، إلى جانب عدم تنظيم بشكل دوري زيارات تفقدية للمؤسسات التربوية، وقالت الوزيرة إن الهدف الأول من تقييم العمليات المنظمة من الفصل الأول للموسم الدراسي الحالي هو تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للقطاع، معلنة عن تشكيل لجنة مركزية متنقلة للوقف على مدى التكفل بالملفات العالقة، وأضافت:" 22 ولاية واجهت صعوبات في معالجة هذه الملفات، كما أنه تم معالجة 119460 ملف خلال شهر ديسمبر الفارط". وعلى صعيد مغاير قالت المسؤولة الأولى على قطاع التربية إن 91.63 %مؤسسة تربوية وضعت كشوف نقاط التلاميذ على الأرضية الرقمية، مشيرة أن 2340 مؤسسة لم تستطع وضع كشوفات النقاط على الأرضية الرقمية بسبب صعوبات وجدتها على المستوى التقني، مسترسلة :" شهر ديسمبر هو شهر صعب على قطاع التربية وإن لم يتم معاجلة الأمر فسنجد هناك سلبيات".

مسابقة الترقية للأساتذة ستجرى منتصف جانفي الجاري..

قالت المسؤولة الاولى على قطاع التربية إنه بلغ عدد المترشحين لمسابقة الترقية للأساتذة التي ستجرى خلال منتصف الشهر الجاري 74680 أستاذ موزعين على 259 مركز إجراء، وسيكون هناك ملاحظين في كل مركز، كاشفة عن استغلال القائمة الإحتياطية لسنة 2019 بعنوان 2018 بالنسبة للطور الإبتدائي، كما أنه سيتم إستغلال القائمة الإحتياطية لأساتذة الطورين المتوسط والثانوي خلال العام الجاري.

التكتل النقابي يعود للاحتجاجات..

قرر التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، العودة للشارع وشل قطاع التربية على خلفية عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المطروحة، ويجتمع التكتل في الـ 7 جانفي الجاري لتحديد تاريخ الاجتماع المصيري للتكتل النقابي، وينتظر ان يطرح التكتل العديد من القضايا و الملفات العالقة خلال اجتماع الـ07 جانفي على غرار انهيار القدرة الشرائية، التضييق على الحريات النقابية، مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية.وأعلنت الوزيرة أن تاريخ الـ16 إلى 20 جوان، لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2019.

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