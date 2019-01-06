بن فليس يرفض التعليق على تصريحات بلعيد





يبدو أن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، رفض التعليق على تصريح، عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، واكتفى بالقول إنه يعلق على الأمور الجدية ولا يرد على ما أسماه بالتفاهات التي لا تخدم انقاذ الجزائر . وأكد بن فليس في تصريح لموقع إخباري محلي في رده على سؤال بخصوص موقفه من تصريحات عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، موضحا أنه يعلق على الأمور الجدية ولا يرد على التفاهات التي لا تخدم انقاذ الجزائر من الأوضاع السيئة التي تعيشها على جميع الأصعدة. ويرى حزب طلائع الحريات أن الساحة السياسية تشهد ضبابية كبيرة، مؤكدا أن تشكيلته السياسية ستتخذ موقفا نهائيا من الرئاسيات القادمة قبل نهاية شهر جانفي، ويشار أن رئيس جبهة المستقبل، وخلال ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية للمرأة، استهزىء من سؤال يتعلق بكون حزبه جاء لكسر الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، بقوله: “هل حزب طلائع الحريات حاجة كبيرة حتى نكسرها وكم مقعدا فازوا به في المحليات؟- وفقا لذات المصدر-.

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