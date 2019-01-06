الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
06/01/2019 11:52:00

حراس الحدود بتلمسان يحجز (169) كيلوغرام من الكيف المعالج


حجز حراس الحدود، بتلمسان، (169) كيلوغرام من الكيف المعالج و(165) قرص مهلوس، فيما تم ضبط (190) قنطار من المواد الغذائية و(13099) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي . 

 فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 جانفي 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست، ستة (06) مولدات كهربائية و ثماني (08) مطارق ضغط ومركبتين (02) رباعيتي الدفع وست (06) دراجات نارية، بالإضافة  إلى (400) غرام من مادة الديناميت وثلاثة (03) صواعق ومعدات تفجير مختلفة. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) أشخاص بحوزتهم ست (06) بنادق صيد و(1275) خرطوشة بكل من باتنة وبجاية وتبسة ، في حين تمّ توقيف (33) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وعين صالح 

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بن فليس يرفض التعليق على تصريحات بلعيد

 يبدو أن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، رفض التعليق على تصريح، عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، واكتفى بالقول إنه يعلق على الأمور
image

بدة: الأفلان حقق نتائج كبيرة في انتخابات "السينا"

أكد صاحب مبادرة المنتدى الوطني للمنتخبين السابقين لحزب جبهة التحرير الوطني  محجوب بدة  ، أمس، بالبليدة  دعم الجمعية الثابت والمطلق لخيار استمرارية رئيس الجمهورية عبد
image

حراس الحدود بتلمسان يحجز (169) كيلوغرام من الكيف المعالج

حجز حراس الحدود، بتلمسان، (169) كيلوغرام من الكيف المعالج و(165) قرص مهلوس، فيما تم ضبط (190) قنطار من المواد الغذائية و(13099) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي .   فيما ضبطت مفارز للجيش
image

جبهة المستقبل تحتج على إلغاء مقعد لها في انتخابات مجلس الأمة

نددت جبهة المستقبل على قرار إلغاء المقعد الذي تحصلت عليه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، معتبرة أن إلغاء مقعد الجبهة لولاية إليزي "معطا الله
image

بدوي: الحكومة لم تتخل عن مشروع تقسيم ولايات الهضاب العليا

·      ..مسابقة لتوظيف أعوان الحمـــاية المدنية قريبـــــا أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ،أمس،  بدائرة تين زواتين الحدودية (500 كلم أقصى جنوب
image

الجمارك الجزائرية توقف مسافر بحوزته 90 ألف أورو

   تمكنت مصالح الجمارك بمطار الجزائر الدولي، من توقيف مسافر اليوم السبت 5 جانفي، بحوزته مبلغ 90 ألف أورو،  كان يحاول نقلها بشكل غير قانوني إلى
image

قسنطينة : هلاك شاب اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية أولاد رحمون

هلك شاب يبلغ من العمر 33 سنة اليوم السبت ببلدية أولاد رحمون (جنوب قسنطينة) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون, حسب ما علم اليوم السبت من
image

عملية تنظيف حي "عبد الحق بن حمودة" بتيسمسيلت

شهد حي "عبد الحق بن حمودة" بمدينة تيسمسيلت اليوم السبت عملية تنظيف واسعة والتي جاءت تحت شعار "نظفوا أفنيتكم وصية نبيكم" وتضمنت هذه المبادرة التي جسدت تحت
image

حرفيون :الصالون الوطني لمشتقات النخيل فضاء لبعث الحرف التقليدية

أجمع حرفيون ممن شاركوا في فعاليات الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية ببسكرة اليوم السبت على أن هذه التظاهرة تعد فضاء لبعث الحرف التقليدية الآيلة
image

مساهل يُشيد بالإجراءات الأخيرة للتنسيق الأمني في ليبيا

أشاد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بالإجراءات الأخيرة التي اتّخذها الليبيون للتنسيق الأمني، معتبرا ذلك خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وقال مساهل، في
قيم هذا المقال
0