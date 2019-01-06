حراس الحدود بتلمسان يحجز (169) كيلوغرام من الكيف المعالج





حجز حراس الحدود، بتلمسان، (169) كيلوغرام من الكيف المعالج و(165) قرص مهلوس، فيما تم ضبط (190) قنطار من المواد الغذائية و(13099) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي .

فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 جانفي 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست، ستة (06) مولدات كهربائية و ثماني (08) مطارق ضغط ومركبتين (02) رباعيتي الدفع وست (06) دراجات نارية، بالإضافة إلى (400) غرام من مادة الديناميت وثلاثة (03) صواعق ومعدات تفجير مختلفة. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) أشخاص بحوزتهم ست (06) بنادق صيد و(1275) خرطوشة بكل من باتنة وبجاية وتبسة ، في حين تمّ توقيف (33) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وعين صالح

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