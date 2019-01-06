جبهة المستقبل تحتج على إلغاء مقعد لها في انتخابات مجلس الأمة





نددت جبهة المستقبل على قرار إلغاء المقعد الذي تحصلت عليه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، معتبرة أن إلغاء مقعد الجبهة لولاية إليزي "معطا الله عمر" رئيس المكتب الولائي وعضو المجلس الشعبي الولائي يعتبر "ظلماً و جور. وجاء بيان للمكتب الوطني لجبهة المستقبل في إجتماعه الطارئ مساء أول أمس، عقب إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة أن إلغائه للمقعد المتحصل عليه من طرف مرشح الحزب بولاية إليزي معطا الله عمر رئيس المكتب الولائي و عضو المجلس الشعبي الولائي يعتبر "ظلماً و جورا"، مؤكدا أنه "بناء على وقائع مفبركة من طرف والي ولاية إليزي الذي يتحمل كل المسؤولية عن هذا الفعل و تبعاته و هذا احتقار و طعن في شرف المنتخبين و مصداقية العملية الانتخابية"، وندد الحزب بشدة بهذا التصرف معربا عن تمسكه "بحقة المشروع في هذا الفوز المستحق و يحمل المسؤولية لكل الهيئات المعنية و يطالب بفتح تحقيق في القضية".وكانت بعض بلديات ولاية إيليزي قد شهدت حركات احتجاجية على خلفية النتائج الأولية لانتخابات التجديد، النصفي لمجلس الأمة، حيث طالب المحتجون بـ”إعادة النظر” في تلك النتائج لفائدة بعض الأحزاب السياسية المشاركة. فصل المجلس الدستوري مساء أول أمس، في النتائج النهائية للفائزين في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وبعد هذه النتائج يكون حزب جبهة التحرير الوطني قد تحصل على 31 مقعدا متبوعا بـ 10 مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي ومترشحين اثنين (2) من جبهة القوى الاشتراكية واحد من جبهة المستقبل (1)، بالإضافة إلى 3 مترشحين أحرار، مع الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في هذا الموعد بلغ 23 حزبا.وتميز هذا الاستحقاق بإلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وزارة الداخلية تقرر إعادة انتخابات "السينا" بتلمسان

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عنإعادة إقتراع التجديد النصفي، لمجلس الأمة، بولاية تلمسان، حيث حددت يوم الخميس المصادف لـ 10 جانفي بداية من 8.00 صباحا كموعد لإعادة الإقتراع.

عدد القراءات 6 مرة | قراءات اليوم 6 مرة