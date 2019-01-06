بدوي: الحكومة لم تتخل عن مشروع تقسيم ولايات الهضاب العليا





· ..مسابقة لتوظيف أعوان الحمـــاية المدنية قريبـــــا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ،أمس، بدائرة تين زواتين الحدودية (500 كلم أقصى جنوب مقر ولاية تمنراست) أن تأمين المناطق الحدودية مرهون بتجسيد شبكة الهياكل القاعدية. وأوضح الوزير لدى إشرافه على وضع حجر الأساس وإطلاق الشطر الثاني (207 كلم) من مشروع إنجاز الطريق الوطني الرابط بين تين زواتين وسيلت في إطار زيارة شرع فيها إلى المنطقة والتي تدوم ثلاثة أيام أن "تأمين المناطق الحدودية مرهون بتجسيد شبكة الهياكل القاعدية الضرورية في هذه المناطق، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة الرامية إلى تنمية المناطق الحدودية و الاستجابة لتطلعات الساكنة"، وعلى صعيد آخر أكد بدوي أن الحكومة لم تتخل، عن مشروع تقسيم ولايات الهضاب العليا، موضحا أن تعليمات الرئيس بوتفليقة واضحة، ولم نتخل عن مشروع تقسيم ولايات الهضاب العليا. وقال بدوي الذي يرافقه في هذه الزيارة وزيرا الأشغال العمومية والنقل والتجارة على التوالي عبد الغني زعلان وسعيد جلاب والأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد حربان على ضرورة الاهتمام بتطوير مؤهلات الإطارات العاملة في قطاع الأشغال العمومية والنقل، لاسيما من حيث القيام بالتحويلات عبر مختلف مناطق الوطن بما يسمح لهم باكتساب الخبرة الضرورية في مجالات متابعة مشاريع القطاع، مشددا على أهمية استعمال مادة الإسمنت بالكميات الكافية في مشاريع المنشآت القاعدية في مثل هذه المناطق الصحراوية لتحقيق المعايير التقنية المطلوبة التي تضمن ديمومتها. وأسندت أشغال الشطر الثاني من هذا المحور الحيوي الرابط بين تين زواتين وسيلت إلى خمس مؤسسات عمومية، علما أن الشطر الأول من هذا الطريق الممتد على مسافة إجمالية قدرها 367 كلم يوجد في طور الإنجاز، حسب الشروحات المقدمة إلى الوفد الوزاري. كما تم بذات الجماعة المحلية تدشين مجمع مدرسي صنف(ب) الذي يتوفر على ست (6) أقسام وجناح إداري وسكن وظيفي ، ووضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مطعم مدرسي، قبل تدشين مركز متقدم للحماية المدنية. وتفقد الوفد أيضا مشروع إنجاز وتجهيز ثانوية صنف( أ) بطاقة 600 مقعد بيداغوجي ، وتتوفر على داخلية (200 سرير)، حيث تقدر نسبة تقدم الأشغال بـورشاتها 75 في المائة ، حيث أعلن بدوي بالمناسبة عن تسجيل عملية إنجاز متوسطة جديدة لفائدة المتمدرسين بهذه المنطقة. وتم تدشين مركز التكوين المهني والتمهين بطاقة 250 مقعد ، الذي يتوفر على داخلية (60 سريرا)، ومعاينة مسبح جواري مغطى الذي استلم في يوليو 2018 لفائدة شباب بلدية تين زواتين.وبمناسبة هذه الزيارة أشرف الوفد الوزاري على منح سيارتي إسعاف رباعيتي الدفع لفائدة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتين زواتين، وإعطاء إشارة انطلاق عملية تضامنية ممولة من ميزانية الدولة لفائدة 981 عائلة من البدو الرحل.وتتمثل هذه العملية التي تضمن نقلها 7 شاحنات في كميات من المواد الغذائية الأساسية وأدوية وأغطية شتوية وخيم. وعقد الوفد الوزاري في ختام زيارته إلى بلدية تين زواتين لقاء مع المجتمع المدني والأعيان، حيث تم خلاله استعراض بعض انشغالات السكان المحليين ومن بينها المطالبة بتدعيم تزويد تين زواتين بالمياه الصالحة للشرب و الإسراع في إنجاز مستشفى 60 سريرا، و إنجاز متوسطة بقرية"تاونغارت"النائية ورفع حصص السكن الاجتماعي الموجهة لتين زواتين.وسيواصل الوفد هذه الزيارة إلى هذه المنطقة الحدودية بالتنقل في الفترة المسائية إلى المقاطعة الإدارية عين قزام، التي سيتم بها أيضا تفقد وتدشين مشاريع اجتماعية اقتصادية لفائدة السكان المحليين.

..مسابقة لتوظيف أعوان الحماية المدنية قريبا

كشف وزير الداخلية بأنه سيسدي تعليمات لإقامة مسابقة توظيف أعوان الحماية المدنية، في منطقة تين زواتين التابعة لولاية تمنراست، قريبا، مؤكدا على ضرورة تشغيل أبناء المنطقة في منشآت كهذه.

المجموعات التي تحاول دخول الجزائر مرتبطة بما يحدث في دول عربية

حذّر، وزير الداخلية، من الإنسياق وراء الأكاذيب المتعلقة بالمجموعات التي تحاول دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية، مشيرا أن هذه الجماعات مرتبطة بما يحدث في دول عربية، داعيا المواطنين إلى وضع كافة ثقتهم في أفراد الجيش الوطني الشعبي، ومؤسسات الدولة، مؤكدا أنّ أمن الجزائر خط أحمر.

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