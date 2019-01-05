

الجمارك الجزائرية توقف مسافر بحوزته 90 ألف أورو تمكنت مصالح الجمارك بمطار الجزائر الدولي، من توقيف مسافر اليوم السبت 5 جانفي، بحوزته مبلغ 90 ألف أورو، كان يحاول نقلها بشكل غير قانوني إلى



قسنطينة : هلاك شاب اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية أولاد رحمون هلك شاب يبلغ من العمر 33 سنة اليوم السبت ببلدية أولاد رحمون (جنوب قسنطينة) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون, حسب ما علم اليوم السبت من



عملية تنظيف حي "عبد الحق بن حمودة" بتيسمسيلت شهد حي "عبد الحق بن حمودة" بمدينة تيسمسيلت اليوم السبت عملية تنظيف واسعة والتي جاءت تحت شعار "نظفوا أفنيتكم وصية نبيكم" وتضمنت هذه المبادرة التي جسدت تحت



حرفيون :الصالون الوطني لمشتقات النخيل فضاء لبعث الحرف التقليدية أجمع حرفيون ممن شاركوا في فعاليات الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية ببسكرة اليوم السبت على أن هذه التظاهرة تعد فضاء لبعث الحرف التقليدية الآيلة



مساهل يُشيد بالإجراءات الأخيرة للتنسيق الأمني في ليبيا أشاد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بالإجراءات الأخيرة التي اتّخذها الليبيون للتنسيق الأمني، معتبرا ذلك خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وقال مساهل، في



تفكيك شبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر بمستغانم تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من تفكيك شبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 11 شخص في عمليتين منفصلتين, حسبما أستفيد اليوم السبت



غول يؤكد أن حزبه سيؤدي "دورا أساسيا" خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر, عمار غول, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن تشكيلته السياسية ستؤدي "دورا محوريا وأساسيا" خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة, مجددا دعوته



بن غبريت تدعو الى تكريس مبدأ الحوار والتشاور في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة, وهذا



وفاة 6 أشخاص عبر طرقات الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 56 آخرون بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر ان