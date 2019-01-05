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05/01/2019 17:17:00

الجمارك الجزائرية توقف مسافر بحوزته 90 ألف أورو


 

 تمكنت مصالح الجمارك بمطار الجزائر الدولي، من توقيف مسافر اليوم السبت 5 جانفي، بحوزته مبلغ 90 ألف أورو،  كان يحاول نقلها بشكل غير قانوني إلى دبي ،  وفقا لما نقلت  احد ى المصادر الاعلامية  عن مصادر أمنية. للعلم  الموقوف يبلغ  من العمر 24 عاما قد أخفى المبلغ المالي في أمتعته

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الجمارك الجزائرية توقف مسافر بحوزته 90 ألف أورو

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