الجمارك الجزائرية توقف مسافر بحوزته 90 ألف أورو
تمكنت مصالح الجمارك بمطار الجزائر الدولي، من توقيف مسافر اليوم السبت 5 جانفي، بحوزته مبلغ 90 ألف أورو، كان يحاول نقلها بشكل غير قانوني إلى دبي ، وفقا لما نقلت احد ى المصادر الاعلامية عن مصادر أمنية. للعلم الموقوف يبلغ من العمر 24 عاما قد أخفى المبلغ المالي في أمتعته
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