قسنطينة : هلاك شاب اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية أولاد رحمون





هلك شاب يبلغ من العمر 33 سنة اليوم السبت ببلدية أولاد رحمون (جنوب قسنطينة) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون, حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية. وأكدت خلية الإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية أن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية قطوش الجمعي ببلدية الخروب تدخلوا إلى مكان الحادث الذي وقع بحي محمد طيب قرابسي بقرية القرزي ببلدية أولاد رحمون (دائرة الخروب) مشيرا إلى أن سبب الحادث هو استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. وأضاف ذات المصدر أنه تم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببلدية الخروب. وتعتبر هذه الضحية الثالثة المسجلة من نوعها بولاية قسنطينة خلال ال 48 ساعة الماضية. فخلال ليلة الخميس إلى الجمعة هلك زوج شاب (رجل و امرأة) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون و ذلك بالوحدة الجوارية رقم 8 بمدينة علي منجلي بقسنطينة بحسب ما ذكرته مصالح الحماية المدنية. و قد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المعنية لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.





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