عملية تنظيف حي "عبد الحق بن حمودة" بتيسمسيلت
شهد حي "عبد الحق بن حمودة" بمدينة تيسمسيلت اليوم السبت عملية تنظيف واسعة والتي جاءت تحت شعار "نظفوا أفنيتكم وصية نبيكم" وتضمنت هذه المبادرة التي جسدت تحت إشراف مديرية البيئة في إطار تنفيذ تعليمات والي الولاية الرامية إلى استدراك الوضع البيئي بمدن الولاية إزالة الحشائش اليابسة والنفايات الهامدة وتنقية البالوعات وقنوات صرف مياه الإمطار إلى جانب غرس شجيرات تزينية بالمساحات الخضراء للحي. وبهدف إنجاح هذه العملية التطوعية سخرت إمكانيات مادية وبشرية مهمة بمشاركة مصالح البلدية والولاية إضافة إلى عديد القطاعات على غرار لمديريات الأشغال العمومية والحماية المدنية والنشاط الاجتماعي والتضامن وديوان الترقية والتسيير العقاري والتعمير والهندسة المعمارية والبناء ومحافظة الغابات ووحدة الديوان الوطني للتطهير والمؤسستين العموميتين لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الصلبة الحضرية والتحسين الحضري. كما تم تجنيد أزيد من 60 عون للنظافة تابعين للقطاعات المذكورة إضافة إلى ست شاحنات لرفع القاذورات وفق مديرية البيئة. وبالموازاة مع هذه المبادرة البيئية تم تنظيم عملية تحسيسية تضمنت لقاءات جوارية تم خلالها توزيع مطويات وتوجيه نصائح وإرشادات لفائدة المواطنين حول أهمية عمليات التنظيف الدورية في المحافظة على نظافة وجمال المدينة.
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