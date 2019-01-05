وفاة 6 أشخاص عبر طرقات الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة
لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 56 آخرون بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر ان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة شخص في مكان الحادث وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 92 ببلدية يوب. كما سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة ثلاثة اشخاص بولاية قسنطينة مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة, في حين تدخلت الوحدات من أجل تقديم الإسعافات الأولية وتحويل إلى المستشفيات المحلية 24 شخصا أصيبوا باختناقات جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء بعدة ولايات. للإشارة, سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 4396 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.
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