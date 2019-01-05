الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
05/01/2019 14:29:00

وفاة 6 أشخاص عبر طرقات الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة


لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 56 آخرون بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر ان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة شخص في مكان الحادث وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 92 ببلدية يوب. كما سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة ثلاثة اشخاص بولاية قسنطينة مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة, في حين تدخلت الوحدات من أجل تقديم الإسعافات الأولية وتحويل إلى المستشفيات المحلية 24 شخصا أصيبوا باختناقات جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء بعدة ولايات. للإشارة, سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 4396 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بن غبريت تدعو الى تكريس مبدأ الحوار والتشاور في قطاع التربية

أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة, وهذا
image

وفاة 6 أشخاص عبر طرقات الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 56 آخرون بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر ان
image

تظاهرة "ابني مبدع" تستقطب أزيد من 5 آلاف طفل بتيسمسيلت

استقطبت الطبعة الثانية لتظاهرة "ابني مبدع" التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت أزيد من 5 آلاف طفل حسبما أفاد
image

ورقلة : خوفا من انتشار داء الحمى القلاعية توفير 1.500 جرعة وتسخير 20 بيطريا

تم تلقيح ما لا يقل عن 1.180 رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية خلال الثلاثي الأخير من 2018 بولاية ورقلة , حسب ما اكدته مديرية
image

وزيرة التربية : يوم 16 إلى 20 جوان، تاريخ امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2019. ولقاء مرتقفب مع النقابات

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن موعد  اجراء  امتحان ، امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2019. حيث قالت  بان التاريخ حدد  بداية من  يوم 16
image

قايد صالح، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية غدا

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 06 إلى 09 يناير 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية
image

مشاركة واسعة لأفراد ومستخدمي الجيش

شهد اليوم الوطني للعدو للجيش الوطني الشعبي الذي جرت أطواره ، أول أمس، بالمركب الرياضي الجهوي بالناحية العسكرية الرابعة  (ن-ع-4- ورقلة) مشاركة واسعة لأفراد ومستخدمي
image

قاسيمي: الأشخاص الذين تم إرجاعهم "بالحدود الجنوبية" ليسوا مهاجرين

أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، بالجزائر العاصمة، بأن الأشخاص الذين تم مؤخرا إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية ليسوا بمهاجرين، واصفا المعلومات التي
image

اتصالات الجزائر تطلق الطبعة الأولى من منتدى "قدوتيك"

ينتظر ان تطلق اتصالات الجزائر الطبعة الأولى من منتدى “قدوتيك”- وفقا لما تم تداوله- ، حيث يعد فضاء لتقاسم الخبرات وتحفيز الطلبة في مجال تكنولوجيات
image

وزارة الصحة: "البوحمرون" لا يزال ينتشر في الجزائر

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة (البوحمرون) في بعض الولايات ، داعية بالمقابل الى تلقيح الأطفال ضد هذا المرض
قيم هذا المقال
0