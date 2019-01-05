

بن غبريت تدعو الى تكريس مبدأ الحوار والتشاور في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة, وهذا



وفاة 6 أشخاص عبر طرقات الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 56 آخرون بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر ان



تظاهرة "ابني مبدع" تستقطب أزيد من 5 آلاف طفل بتيسمسيلت استقطبت الطبعة الثانية لتظاهرة "ابني مبدع" التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت أزيد من 5 آلاف طفل حسبما أفاد



ورقلة : خوفا من انتشار داء الحمى القلاعية توفير 1.500 جرعة وتسخير 20 بيطريا تم تلقيح ما لا يقل عن 1.180 رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية خلال الثلاثي الأخير من 2018 بولاية ورقلة , حسب ما اكدته مديرية



وزيرة التربية : يوم 16 إلى 20 جوان، تاريخ امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2019. ولقاء مرتقفب مع النقابات كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن موعد اجراء امتحان ، امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2019. حيث قالت بان التاريخ حدد بداية من يوم 16



قايد صالح، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية غدا يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 06 إلى 09 يناير 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية



مشاركة واسعة لأفراد ومستخدمي الجيش شهد اليوم الوطني للعدو للجيش الوطني الشعبي الذي جرت أطواره ، أول أمس، بالمركب الرياضي الجهوي بالناحية العسكرية الرابعة (ن-ع-4- ورقلة) مشاركة واسعة لأفراد ومستخدمي



قاسيمي: الأشخاص الذين تم إرجاعهم "بالحدود الجنوبية" ليسوا مهاجرين أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، بالجزائر العاصمة، بأن الأشخاص الذين تم مؤخرا إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية ليسوا بمهاجرين، واصفا المعلومات التي



اتصالات الجزائر تطلق الطبعة الأولى من منتدى "قدوتيك" ينتظر ان تطلق اتصالات الجزائر الطبعة الأولى من منتدى “قدوتيك”- وفقا لما تم تداوله- ، حيث يعد فضاء لتقاسم الخبرات وتحفيز الطلبة في مجال تكنولوجيات