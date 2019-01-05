تظاهرة "ابني مبدع" تستقطب أزيد من 5 آلاف طفل بتيسمسيلت





استقطبت الطبعة الثانية لتظاهرة "ابني مبدع" التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت أزيد من 5 آلاف طفل حسبما أفاد به مدير هذه المؤسسة الثقافية.

وأوضح الطيب بن تواتي بأن مسرح المؤسسة الثقافية المذكورة استقبل نحو 800 و900 طفل يوميا قدموا رفقة أوليائهم من عاصمة الولاية والبلديات المجاورة لها على غرار خميستي وأولاد بسام وسيدي عابد وعماري. وأرجع ذات المسؤول هذا "الإقبال الملفت" إلى المواضيع الهادفة والتحسيسية المقدمة خلال العروض الترفيهية والبهلوانية والمسرحية والتي حظيت بمتابعة الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 6 و14 سنة. كما استقطبت المسابقات المنظمة ضمن هذه التظاهرة منها تلك التي تخص أحسن رسم وأحسن قصة قصيرة وأحسن موسيقي أزيد من 200 طفل وتوجت بفوز ثلاثة مبدعين صغار. وشكلت هذه التظاهرة الثقافية فرصة لإطارات دار الثقافة لتيسمسيلت بمعية إطارات مديرية أمن الولاية لتحسيس الأطفال بالأخطار الناجمة عن الاستعمال السيئ للأنترنت وكذا مختلف الظواهر السلبية في المجتمع. ويذكر أن تظاهرة "ابني مبدع" المنظمة طيلة أسبوع بمبادرة من المؤسسة الثقافية المذكورة في إطار العطلة المدرسية الشتوية تضمنت كذلك تنظيم ورشات تكوينية حول "مسرح الطفل" و"الموسيقى" و"الرسم" لفائدة الأطفال المبدعين بالولاية.





عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة