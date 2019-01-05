

ورقلة : خوفا من انتشار داء الحمى القلاعية توفير 1.500 جرعة وتسخير 20 بيطريا تم تلقيح ما لا يقل عن 1.180 رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية خلال الثلاثي الأخير من 2018 بولاية ورقلة , حسب ما اكدته مديرية



وزيرة التربية : يوم 16 إلى 20 جوان، تاريخ امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2019. ولقاء مرتقفب مع النقابات كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن موعد اجراء امتحان ، امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2019. حيث قالت بان التاريخ حدد بداية من يوم 16



قايد صالح، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية غدا يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 06 إلى 09 يناير 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية



مشاركة واسعة لأفراد ومستخدمي الجيش شهد اليوم الوطني للعدو للجيش الوطني الشعبي الذي جرت أطواره ، أول أمس، بالمركب الرياضي الجهوي بالناحية العسكرية الرابعة (ن-ع-4- ورقلة) مشاركة واسعة لأفراد ومستخدمي



قاسيمي: الأشخاص الذين تم إرجاعهم "بالحدود الجنوبية" ليسوا مهاجرين أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، بالجزائر العاصمة، بأن الأشخاص الذين تم مؤخرا إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية ليسوا بمهاجرين، واصفا المعلومات التي



اتصالات الجزائر تطلق الطبعة الأولى من منتدى "قدوتيك" ينتظر ان تطلق اتصالات الجزائر الطبعة الأولى من منتدى “قدوتيك”- وفقا لما تم تداوله- ، حيث يعد فضاء لتقاسم الخبرات وتحفيز الطلبة في مجال تكنولوجيات



وزارة الصحة: "البوحمرون" لا يزال ينتشر في الجزائر كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة (البوحمرون) في بعض الولايات ، داعية بالمقابل الى تلقيح الأطفال ضد هذا المرض



قطاع التعليم العالي بالعاصمة سيتدعم بهياكل بيداغوجية جديدة كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنه سيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى ولاية الجزائر بهياكل بيداغوجية جديدة بمناسبة الدخول الجامعي



بدوي في زيارة عمل وتفقد إلى الجنوب اليوم يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، اليوم، مرفوقا بوفد وزاري بزيارة إلى المقاطعة الإدارية الحدودية عين قزام (ولاية تمنراست), حيث سيشرف