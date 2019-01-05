ورقلة : خوفا من انتشار داء الحمى القلاعية توفير 1.500 جرعة وتسخير 20 بيطريا
تم تلقيح ما لا يقل عن 1.180 رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية خلال الثلاثي الأخير من 2018 بولاية ورقلة , حسب ما اكدته مديرية المصالح الفلاحية. واستنادا لذات المصادر انه تم توقير الحملة 1.500 جرعة من اللقاح المضاد لداء الحمى القلاعية , وفي ذات السياق تم تسخير أكثر من 20 بيطريا. وكانت ذات المصالح البيطرية قد سجلت خلال السنة المنقضية ست (6) حالات للحمى القلاعية ببلدية الطيبات ( 200 كلم شرق ورقلة ) , حيث اتخذت كل الإجراءات للتحكم في المرض ,وحسب المعلومات المستسقاة . انه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية المواشي بولاية ورقلة من الأمراض الحيوانية منها إغلاق الأسواق الأسبوعية للمواشي السبعة (7 ) المتواجدة عبر إقليم الولاية إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية مكثفة لفائدة المربين وفق المصدر ذاته
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