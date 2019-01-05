قايد صالح، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية غدا
يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 06 إلى 09 يناير 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الثانية.
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