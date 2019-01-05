



شهد اليوم الوطني للعدو للجيش الوطني الشعبي الذي جرت أطواره ، أول أمس، بالمركب الرياضي الجهوي بالناحية العسكرية الرابعة (ن-ع-4- ورقلة) مشاركة واسعة لأفراد ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي بمختلف الفئات والأعمار والرتب. وشارك ما لا يقل عن 1.162 عداء يمثلون مختلف قيادات ومديريات والوحدات العسكرية في هذه المنافسة الرياضية التي جرت على أربعة (4) مسافات تتراوح بين 10 و8 و6 و 5 كلم وذلك حسب الفئات العمرية (من 18 إلى 25 سنة) و (من 26 إلى 32 سنة) و (من 33 إلى 40 سنة) و (أكثر من 40 سنة) كما أوضح المنظمون. وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة الرياضية نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة نائب قائد ذات الناحية اللواء شرايرية عبد الوهاب الذي أكد في كلمته بالمناسبة أن تنظيم مثل هذه المسابقات يعتبر اختبارا للقدرات البدنية لأفراد الجيش الوطني الشعبي فضلا عن زرع روح التنافس داعيا العدائين إلى التحلي بالروح الرياضية العالية و قيم التنافس النزيه.واختتمت منافسات هذا السباق الذي تميز بتنظيم محكم بتوزيع ميداليات وشهادات شرفية على الفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئةفئة من 18 إلى 25 سنة (10 كلم).

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