اتصالات الجزائر تطلق الطبعة الأولى من منتدى "قدوتيك"
ينتظر ان تطلق اتصالات الجزائر الطبعة الأولى من منتدى “قدوتيك”- وفقا لما تم تداوله- ، حيث يعد فضاء لتقاسم الخبرات وتحفيز الطلبة في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال والمقاولاتية.وذكرت المصادر ذاتها أنه سيكون ضيف شرف الطبعة الأولى المبرمجة اليوم، على مستوى أوبرا الجزائر بوعلام بسايح سيكون القدوة ” البروفيسور والباحث بلقاسم حبة”.ووضعت اتصالات الجزائر موقع إلكتروني في خدمة زبائنها الراغبين في تسجيل أنفسهم.
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