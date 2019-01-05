

قاسيمي: الأشخاص الذين تم إرجاعهم "بالحدود الجنوبية" ليسوا مهاجرين أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، بالجزائر العاصمة، بأن الأشخاص الذين تم مؤخرا إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية ليسوا بمهاجرين، واصفا المعلومات التي



اتصالات الجزائر تطلق الطبعة الأولى من منتدى "قدوتيك" ينتظر ان تطلق اتصالات الجزائر الطبعة الأولى من منتدى “قدوتيك”- وفقا لما تم تداوله- ، حيث يعد فضاء لتقاسم الخبرات وتحفيز الطلبة في مجال تكنولوجيات



وزارة الصحة: "البوحمرون" لا يزال ينتشر في الجزائر كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة (البوحمرون) في بعض الولايات ، داعية بالمقابل الى تلقيح الأطفال ضد هذا المرض



قطاع التعليم العالي بالعاصمة سيتدعم بهياكل بيداغوجية جديدة كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنه سيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى ولاية الجزائر بهياكل بيداغوجية جديدة بمناسبة الدخول الجامعي



بدوي في زيارة عمل وتفقد إلى الجنوب اليوم يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، اليوم، مرفوقا بوفد وزاري بزيارة إلى المقاطعة الإدارية الحدودية عين قزام (ولاية تمنراست), حيث سيشرف



"مجلة الجيش" تردُ على العسكريين المتقاعدين عادت قيادة الجيش مرة أخرى للحديث عن تصرفات عسكريين متقاعدين ، حيث اعتبرت مجلة الجيش أنه تغذيهم طموحات وأطماع شخصية على حساب الجيش. وأكدت مجلة "الجيش"



استحداث 6 مديريات منتدبة في المقاطعات الإدارية الجديدة تم استحداث 6 مديريات منتدبة في المقاطعات الإدارية الجديدة حيث صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 18-303 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي



بإشراف وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب: المنتدى الوطني للمنتخبين السابقين يعقد لقاءً جهويا اليوم يشرف وزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، اليوم، على لقاءً جهويا للمنتخبين السابقين لولايات الوسط بقاعة بعزيز أمام مقر الولاية بالبليدة. وقال الوزير في منشور له



ارتفاع مقاعد الأفلان بمجلس الأمة إلى 30 مقعدا ارتفعت مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني إلى 30 مقعدا بمجلس الأمة، بعدما قرر المجلس الدستوري منح كرسي مجلس الأمة لولاية ورقلة إلى الأفلان إثر فاز