وزارة الصحة: "البوحمرون" لا يزال ينتشر في الجزائر





كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة (البوحمرون) في بعض الولايات ، داعية بالمقابل الى تلقيح الأطفال ضد هذا المرض وفقا للرزنامة الوطنية للتلقيح. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى "استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة(البوحمرون) من حين لآخر في بعض الولايات" ، مؤكدة أنها "اتخذت كل الإجراءات الضرورية أمام هذه الحالات وفق البرنامج الوطني لمراقبة الحصبة حالة بحالة"، مؤكدة أن الحصبة "قد تسبب مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عند الأطفال غير الملق حين وعند الكبار" ، مشددة في ذات الوقت على أن التلقيح يعتبر "الحماية الوحيدة ضد الحصبة" وأنه "للحد من انتشار هذا المرض يجب بلوغ نسبة تلقيح تغطي على الأقل 95 % من الأطفال الرضع". وتتم عملية تلقيح الأطفال ضد الحصبة --حسب وزارة الصحة-- وفقا للرزنامة الوطنية للتلقيح (اللقاح الجامع المضاد للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (ROR) حيث يتم في سن 11 شهرا إعطاء الجرعة الأولى فيما تقدم الجرعة الثانية في سن 18 شهرا"، وخلصت وزارة الصحة إلى التأكيد على أن "اقبال الأولياء على تلقيح أطفالهم يعني حمايتهم وحماية الآخرين".

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