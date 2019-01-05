قطاع التعليم العالي بالعاصمة سيتدعم بهياكل بيداغوجية جديدة
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنه سيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى ولاية الجزائر بهياكل بيداغوجية جديدة بمناسبة الدخول الجامعي المقبل. وصرح حجار عقب معاينته لمشروع القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله ومشروع إنجاز 8.000 مقعد بيداغوجي بجامعة الجزائر2 وكذا مشروع إنجاز 4.000 سرير بالإقامة الجامعية بباب الزوار, أن قطاعه سيتدعم مع الدخول الجامعي القادم بـ 14.000مقعد بيداغوجي و 15.000 سرير, مبرزا أن استلام هذه الهياكل البيداغوجية سيمكن من تسجيل "دخول جامعي مريح بالعاصمة". وتتوزع هذه الهياكل -- حسب الوزير-- على مستوى القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله الذي سيشهد استلام 6.000 مقعد بيداغوجي من مجموع 20.000 و 11.000 سرير, مشيرا إلى إمكانية تدشين كليتين من مجموع الكليات الخمس التي يضمها هذا الصرح الجامعي، وأضاف حجار أن جامعة الجزائر2 ستشهد بدورها استلام 8.000 مقعد بيداغوجي مع الدخول الجامعي القادم, فضلا عن مجمع إداري ومرافق أخرى لاحقا.وبباب الزوار, تفقد الوزير مشروع إنجاز 4.000 سرير, حيث أشار إلى استكمال الهياكل بالخاصة بالإيواء في انتظار الانتهاء من إنجاز المطعم المركزي مع نهاية شهر أبريل القادم.
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