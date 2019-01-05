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05/01/2019 10:13:00

بدوي في زيارة عمل وتفقد إلى الجنوب اليوم


يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، اليوم، مرفوقا بوفد وزاري بزيارة إلى المقاطعة الإدارية الحدودية عين قزام (ولاية تمنراست), حيث سيشرف على وضع حيز الخدمة و يتفقد مشاريع تنموية اجتماعية-اقتصاديةوسيشرف وزير الداخلية على إطلاق مشروع إنجاز الطريق الوطني الرابط بين تين زواتين وسيلت على مسافة 207 كلم قبل أن يدشن مجمعا تربويا ومركزا متقدما للحماية المدنية و مركز تكوين مهني و مسبح جواري مغطى بتين زواتين .كما سيشرف الوفد الوزاري أيضا -حسب برنامج الزيارة- بإعطاء إشارة انطلاق عملية تضامنية لفائدة البدو الرحل ممولة من ميزانية الدولة قبل أن يلتقي مع أعضاء المجتمع المدني بتين زواتينو سيواصل بدوي زيارته الذي سيكون فيها مرفوقا بوزراء الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والأشغال العمومية والنقل والتجارة على التوالي مختار حزبلاوي وعبد الغني زعلان وسعيد جلاب زيارته بمقر المقاطعة الإدارية لعين قزام حيث سيتفقد مرافق المطار وإطلاق مشروع قاعدة لوجيستية موجهة لتطوير الصادرات وتدشين مركز إيواء مخصص لإستقبال المهاجرين الغير شرعيينكما سيتم تدشين مقر شرطة الحدود وثانوية ومسبح مغطى وتسليم سيارات إسعاف لفائدة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية وفق برنامج زيارة الوفد الوزاري الذي من المنتظر أن ينهي اليوم الأول من هذه الزيارة بإجراء لقاء مع المجتمع المدني ، وسيقوم الوفد الوزاري خلال اليومين المواليين بزيارة إلى المقاطعة الإدارية عين صالح (750 كلم شمال تمنراست) ثم مقر ولاية تمنراست وفق ذات البرنامجوقد استحدثت المقاطعة الإدارية لعين قزام كما هو الحال أيضا لعين صالح بموجب المرسوم الرئاسي 15-140 لـ 27 ماي 2015 "المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها".و يتمثل الهدف المتوخى في منح لهذه الجماعة المحلية الوسائل التي تساعد على تنميتها وتحسين الإطار المعيشي للسكان في إطار إستراتيجية تنمية المناطق الحدودية.  

 

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