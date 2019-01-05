



تم استحداث 6 مديريات منتدبة في المقاطعات الإدارية الجديدة حيث صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 18-303 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15-140 والمتضمن إحادث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها. وتم من خلال المرسوم الجديد تحديد صلاحيات الوالي المنتدب التي يمارسها تحت سلطة والي الولاية حسب المادة 2، في 13 مجالات جاءت في المادة 7 من نفس المرسوم، ووفق الصلاحيات الجديدة ولممارسة مهامه وضعت تحت تصرف الوالي المنتدب، مديريات منتدبة بالإضافة لجان ومجالس تملك فيها القطاعات الوزارية ممثلين على مستوى المقاطعات الإدارية وعند الإقتضاء على مستوى الولاية. وتشمل الهياكل الجديدة مديرية منتدبة للبرمجة ومتابعة المالية، مديرية منتدبة لأملاك الدولة والمحافظات العقارية، مديرية منتدبة للصحة، مديرية منتدبة للسياحة والصناعات التقليدية، مديرية منتدبة للتربية، مديرية منتدبة للتكوين والتعليم المهنيين. وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أصدر مرسوم رئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 ينص على إحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة في المدن الكبرى تشمل ولايات العاصمة، قسنطينة، وهران، البليدة، عنابة.

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