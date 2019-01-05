بإشراف وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب: المنتدى الوطني للمنتخبين السابقين يعقد لقاءً جهويا اليوم
يشرف وزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، اليوم، على لقاءً جهويا للمنتخبين السابقين لولايات الوسط بقاعة بعزيز أمام مقر الولاية بالبليدة. وقال الوزير في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" إنه " ..ندعو جميع المنتخبين السابقين لولايات الوسط للحضور إلى اللقاء الجهوي وسط سيعقد تحت إشراف وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب يوم السبت 05 جانفي 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة بعزيز امام الولاية بمدينة البليدة "، أما الولايات المعنية فهي :" البليدة والمدية و تيبازة وعين الدفلى و بومرداس و البويرة و تزي وزو و الجزائر".
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